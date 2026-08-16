Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, bugün pazar günü İngiltere Topluluk Kalkanı maçında Manchester City karşısında takımını izlemekten büyük keyif aldığını doğruladı. Karşılaşma Arsenal'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Arsenal, Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Ödegaard'ın golleriyle tarihinde 18. kez kupanın sahibi oldu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, TNT Sports kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gerçekten muhteşem bir performanstı. Ortaya koyduğumuz arzu ve tepki beni cidden çok etkiledi. Onlara, oynamalarını izlemekten büyük keyif aldığımı söyledim."

Yeni transfer Christos Tzolis hakkında ise "BBC" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Bence takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Oyunu derinlemesine kavrıyor; birçok oyuncu acele edip yanlış kararlar verirken o doğru kararı veren bir oyuncu. Son derece zeki ve isabetli. Bugün dar alanlarda iki kez doğru kararı verdi ve iki gol atmamıza yardımcı oldu."

Arsenal'in orta saha gücü hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü. Bence yıldan yıla oyuncular ekliyorduk. Seçkin kadrolar. Şimdi elimizde çok fazla liderlik var."

Manchester City karşısında alınan sonuç hakkında ise şunları belirtti: "Biraz şaşkınım. Sezon hazırlık dönemini geçirdik ve deneyecek sekiz ya da dokuz oyuncumuz vardı. Oynadığımız şekilde oynamak son derece etkileyici."

Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus'un maç kadrosuna alınmaması konusunda ise açıklamalarını şöyle tamamladı: "Oynamamaları beni çok üzüyor. Kadroya daha fazla oyuncu eklemek için Premier Lig ile büyük çaba sarf ediyordum. Bizimle birlikte olmayı hak ediyorlar. Umarım bu kararı değiştirebiliriz."



