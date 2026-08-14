Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımının önümüzdeki pazar günü Community Shield mücadelesi kapsamında Manchester City ile karşı karşıya geleceği beklenen maçla ilgili konuştu.

Arsenal, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu yıl maça katılırken, Manchester City ise FA Cup'ı kazanması sayesinde yer alıyor.

Arsenal daha önce Community Shield'de 24 kez yer aldı ve 17 kez şampiyonluğa ulaştı; City ise 16 kez katıldı ve yalnızca 7 kez şampiyon olabildi.

Arteta, bugün cuma günü düzenlediği maça özel basın toplantısına, Bukayo Saka, Declan Rice ve Martin Zubimendi'nin oynamaya hazır olduğuna değinerek başladı ve takımın resmi sitesine şunları aktardı: "Hepsi hazır. Bugün ve yarın bizimle antrenman yapacaklar, eğer beklediğimiz durumda olurlarsa maçta oynayacaklar."

Jurrien Timber ve William Saliba'nın sakatlıklarındaki gelişmelere ilişkin ise: "Jurrien çok iyi bir gelişim gösteriyor, sahada bulunuyor ve bazı antrenmanların ile fiziksel yükün temposunu artırıyoruz. İyi bir iyileşme sürecinde ama dönüşüne hâlâ birkaç hafta var. Beklemek ve değerlendirmek zorundayız, umarız önümüzdeki hafta ya da civarında grupla antrenman yapması gerekiyor, ardından nasıl gelişeceğini göreceğiz. Uzun süreli bir sakatlıktı ve attığımız her adımın doğru olması gerekiyor. William'a gelince, hepimizin bildiği gibi, onun sakatlığı uzun süreli sakatlıklardan biri."

Community Shield maçını oynamaya ve takımın sezona dair beklentilerine değindi: "Bu, katılma hakkını geçen yıl Premier Lig şampiyonluğunu kazandığımız için elde ettiğimiz bir turnuva. Oyuncuların ne kadar aç ve istekli olduğunu görebiliyorsunuz, bu çok olumlu bir gösterge."

Şunları ekledi: "Oyuncuların dönüş şeklini çok beğendim, çoğu beklenenden erken ve yüksek fiziksel hazırlıkla döndü. Tüm testleri yaptık ve hepsi mükemmel durumda görünüyor. Birbirlerine bakmaya başladıkları anda onlara dedim ki: sahip olduğumuz kadroya ve inşa ettiğimiz şeye bakın. Büyük bir heyecan var."

Devam etti: "Pazar günü Arsenal'in en iyi versiyonunun ortaya çıkması gerekiyor, niyetimiz bu; en iyi performansı sergilemek ve ilk kupayı kaldırarak sezonu açmanın en iyi yolunu sunmak. Sezona böyle hazırlandık, ilk günden itibaren en yüksek seviyemizde olmak için."

Bazı oyuncuların Arsenal'den ayrılma durumuna bakıldığında: "Şu ana kadar, sahip olduğumuz sayılarla mutluyum. Ancak ayrılması gereken bazı oyuncular olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

Bu sezonun Martin Ödegaard ve Saka açısından önemine gelince: "Onda ve Bukayo'da farklı bir şey görüyorum. Geçen yıl bazı sorunlar yaşadılar ve normalde takıma sundukları süreklilik ile seviyeleri gösteremediler. Takım onlardan yeniden faydalanacak ve gözlerinde büyük bir isteği görebiliyorum."

Ayrıca mevcut transfer piyasasındaki fiyatların sürpriziyle ilgili konuştu: "Evet, şaşırdım. Dürüst olmak gerekirse buna bahis oynamazdım. Ama piyasa bu, kulüpler yatırım yapmaktan memnun ve değerlemelerin böyle olduğunu düşünüyor, bu da adil. Bunu yaptılar ve doğru fiyat çünkü ödemeye hazır olan biri var, satmaktan memnun olan biri var ve oyuncu da transferden memnun."

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya ve şu anki halefi Enzo Maresca'ya değindi: "Onun (Guardiola'nın) başardıklarını ne kadar övsem az kalır. Öncelikle Premier Lig ve bu ülke için, oyunu anlamaya yeni bir yol açtı, oyunun seviyesini farklı derecelere yükseltti ve daha önce görmediğimiz standartlar belirledi."

Sürdürdü: "O olağanüstü ve türünün tek örneği, futbol tarihinin en iyi teknik direktörü. İngiltere Ligi'nde aranacağını düşünüyorum, teknik direktörlerin onu çok arayıp aramayacağını bilmiyorum ama sanırım bu, onunla geçirdiğim döneme dair benden kişisel bir minnettarlık ifadesi. Tüm teknik direktörleri ve takımları farklı bir şekilde çalışmaya ve düşünmeye sevk etti. Onunla çalışmak benim için bir zevkti ve şimdi sıra Enzo'ya geliyor, ki o da onun kalitesinde, çünkü onu iyi tanıyorum. Kulübe farklı bir şey sunacak."

Şöyle tamamladı: "Enzo, orada inanılmaz bir iş çıkaracak kişiliğe, karaktere ve bilgiye sahip. Bu yüzden seçildi, herhangi birini seçebilirlerdi ama doğru sebeplerle Enzo'yu seçtiler. Bunu her seviyede kanıtladı ve harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok."

Transfer piyasasının hareketliliği ve Arsenal'in hedefleriyle ilgili konuşarak bitirdi: "Sezonun çok heyecanlı bir dönemi. Birçok şey olduğunda heyecan yaratıyor. Gelişme ve her oyuncunun ne hissettiğini anlama fırsatı var. Mümkün olan her mevkide rekabet edebilmek için 13 ya da 14 gün içinde elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz, durum her zaman böyle, oyuncular için iki yönde de hareket etme ve piyasanın nasıl tepki verdiğini görme fırsatı var, bireysel isimlerden bahsetmeyeceğim. Kulübün hırsı çok büyük ve kadroyu iyileştirmek ile geliştirmek istiyoruz, güçlendirilebilecek bölgeleri belirledik."