Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, bu akşam Emirates Stadyumu'nda Premier Lig'in üçüncü haftasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etmelerine rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Chelsea, erken dakikalarda yeni transferi Morgan Rogers'ın ayağından ikinci dakikada öne geçti, ancak Arsenal maçın seyrini değiştirerek Kai Havertz ve Martin Ödegaard'ın golleriyle 2-1 kazandı.





Arteta, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Golü yeme şeklimizden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, ancak Morgan'ın (Rogers) yaptığı o harika son dokunuş da onlar adına takdir edilmeli."

"BBC" kanalının aktardığına göre şöyle ekledi: "Takımımızın oynamasını ve mücadele etmesini izlemek benim için büyük bir zevkti, seçkin bireysel performanslara tanık olduk ve stadyumdaki atmosfer harikaydı. Beni ilgilendiren tepkimizdi. Daha fazla canlılık, verimlilik ve hücum gücü talep ediyoruz ve bunu bugün gördünüz."

Arsenal'in hücumuyla ilgili olarak şunları açıkladı: "Altı ay, beş ay boyunca oyuncularımız eksikti, Saka üç buçuk ay, Havertz yedi ay boyunca yoktu. Buna rağmen takımın geçen sezonki performansı muhteşemdi."

Yeni transfer Yunan Christos Tzolis hakkında ise şunları ekledi: "Yine muhteşemdi. Bunu gösterdi; tehdit seviyesi, çalışma temposu ve karar alma becerisi izlemesi keyifli bir şey."

Kaleci David Raya hakkında ise şöyle konuştu: "Estêvão'ya karşı o bireysel hareketle yaptığı kurtarış. Onun varlığı ve her orta topunu tek tek almasındaki şekli son derece faydalı."

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