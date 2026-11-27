Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen Manchester City maçı öncesinde bazı oyuncularının durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Arteta, kaleci David Raya'nın antrenmanlara döndüğünü ve sakatlığını atlatan Fransız savunmacı William Saliba'nın yeniden forma giymeye yaklaştığını doğruladı.

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Raya, omuz sakatlığı nedeniyle Arsenal'in hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyememişti. Ancak Arteta, oyuncunun antrenmanlara döndüğünü doğruladı ve kulübün tüm oyuncularına aynı şekilde yaklaştığını, onları mümkün olan en iyi duruma getirmek için özen gösterdiğini belirtti.

İspanyol teknik adam, Raya'nın yeniden formuna kavuşmasının önemiyle ilgili olarak Sky Sports'un aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Her oyuncuyla bunu yapıyoruz, hepsine aynı şekilde davranıyoruz. Tüm oyuncular aynı zihniyete sahip ve mümkün olan en iyi durumda olmalarını istiyoruz.”

Raya'nın yerine Kepa Arrizabalaga'ya güvenme ihtimali sorulduğunda ise Arteta, İspanyol kalecinin tecrübesini övdü: “Kepa'nın sahip olduğu tecrübe inanılmaz. Hem oynadığı takımlar hem forma giydiği kulüpler hem de kazandığı kupalar açısından.”

Arteta, sakatlığını atlatan Fransız savunmacı William Saliba'nın takıma ne zaman döneceğine dair de konuştu: “Uzun süredir futbol oynamadı ve belirli bir süre forma giyebilir. Antrenmanlarda iyi çalışıyor, önümüzdeki birkaç maçta süre alacak ve zaten ortaya koyduğu şeyi, yani olağanüstü bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.”

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Saliba'nın sahada kalabileceği süreyle ilgili olarak Arsenal teknik direktörü şu açıklamayı yaptı: “Daha fazla antrenman yaptıkça süresinin artması muhtemel, ancak bu maçın yapısına ve maç boyunca harcayacağı efora bağlı olacak. Durumun farkında, ama kesinlikle sahalara dönmek için çok heyecanlı.”

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Arteta, Manchester City'nin saha dışında yaşadığı sorunların takımın saha içindeki sonuçlarına ne ölçüde yansıdığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bu soru onlara sorulmalı. Söyleyebileceğim tek şey şu: Onları izlediğimde, birçok maçta rakiplerinden daha fazla kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını görüyorum. Ama futbol bu.”

Arsenal'in bir sonraki maçı kazanması halinde Manchester City ile arasındaki farkı dokuz puana çıkarma ihtimaline ilişkin olarak Arteta, takımının doğrudan rakiplerine karşı kendi sahasında oynadığı maçların önemini vurguladı: “Büyük takımlara karşı kendi sahamızda oynadığımızda bu maçlar şampiyonluk yarışında belirleyici hale geliyor ve bu maçların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama henüz kasım ayındayız ve önümüzde daha çok maç var.”

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Arsenal teknik direktörü, Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca'ya da övgüler yağdırdı ve ona kişisel olarak saygı duyduğunu, kişiliğini ve futbola yaklaşımını beğendiğini vurguladı : “Enzo'yu kişisel olarak tanıyorum, harika bir insan. Futbolu yaşıyor ve soluyor, büyük analiz yeteneklerine sahip. Çok iyi bir oyuncuydu ve şimdiden harika bir teknik direktörlük kariyerine başladı. Onunla ilgili her şey son derece olumlu.”

Premier Lig şampiyonluğunu korumaya çalışmak ile ilk kez kazanmaya çalışmak arasındaki farka gelince Arteta, yeniden şampiyon olma arzusunun takımına ekstra motivasyon verdiğini belirtti: “Evet, bu başarıyı tekrarlama ve o anları birlikte yeniden yaşama konusunda daha büyük bir istek var. Herkes her hafta olağanüstü bir çaba gösteriyor; ister rakipleri analiz etmekte, ister takım içinde doğru atmosferi yaratmakta, ister her maçı kazanmak için çalışmakta olsun.”

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Arteta, Arsenal ile Manchester City arasındaki ilişkinin doğasına ve iki takımın birbirini sevip sevmediğine dair soruya da şöyle yanıt verdi: “Bilmiyorum. Rakibe, ortaya koyduğu seviyeye ve çalışma şekline hayranlık duyarsınız ve kesinlikle bundan bir şeyler öğrenirsiniz. Bu size farklı bir seviyeye ulaşma motivasyonu veriyor. Bu seviye, Manchester City'nin bu lige getirdiği seviye, çünkü başardıkları şeyin daha önce eşi benzeri görülmedi.”

Yoğun maç takvimi ve sıkışık fikstür karşısında Arteta, takım içindeki olumlu atmosferi korumaya ve oyunculara antrenmanlardan keyif alacakları bir alan sağlamaya nasıl çalıştığını da anlattı: “Asıl keyif sahada olmakta ve antrenman yapmakta yatıyor. Bu bizim için keyifli değilse, bir sorunumuz var demektir. Bu süreçte enerji ve yaratıcılık dolu anlar bulabilir, her günü bir öncekinin tekrarı haline getirmekten kaçınabiliriz. Oyuncular oynamayı ve antrenman yapmayı seviyor.”