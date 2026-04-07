Arteta, Avrupa galibiyetinin ardından: Maçı belirleyen sihirli bir an... Ve olağanüstü bir performans

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri galibiyetten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, uzun süredir kendi sahasında yenilgi yüzü görmemiş bir takıma karşı kazanmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Arteta, maçın ardından Amazon Prime'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, ne kadar zamandır kendi sahasında yenilgi yüzü görmemiş bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için çok mutluyum. Sanırım en son yenilgilerini de Avrupa kupalarında almışlardı, bu da görevin ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

Maçtaki hücumdaki zorluklara ilişkin ise şunları söyledi: "Evet, bunu hissettim çünkü son üçte bir alana ulaşıp orada pozisyon aldığımızda son vuruşumuz eksik kalıyordu. Onların savunma blokunu aşmak için daha canlı, daha hızlı ve daha etkili olmamız gerekiyordu. Bir golümüz iptal edildi ve çok yaklaştığımız iki ya da üç fırsat vardı ama belirleyici pası veremedik. Sonunda, iki yedek oyuncunun sihirli anı bize galibiyeti getirdi."

Arteta, galibiyeti getiren gol hakkında ise şunları söyledi: "Güzel bir pozisyondu ve sezonun bu aşamasına geldiğinizde ihtiyacınız olan etki budur. Herkesin iz bırakması gerekir ve oyuncularımız bu gece kesinlikle bunu yaptı."

Arteta, konuşmasını kalecisi David Raya'yı överek tamamladı: "İki kritik pozisyonda iki kritik kurtarış yaptı. Şampiyonlar Ligi budur; burada muazzam bir kalite olduğu için maçlar her zaman ceza sahasında belirlenir."

Kai Havertz'in Raya'yı dünyanın en iyisi olarak nitelendirmesine yanıt olarak Arteta şunları söyledi: "Şu anda o bir fenomen ve bize katıldığından beri olağanüstü bir performans sergiliyor. Onun bizimle olması bizim için büyük bir şans."