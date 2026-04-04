Arteta, Arsenal'in yıldızını feda etmeyi reddediyor: Hata, futbolun bir parçasıdır

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, FA Cup çeyrek finalinde Southampton karşısında ilk 11'de yer alacağı kesinleşen bir oyuncunun hazır olduğunu doğruladı ve oyuncunun son zamanlarda yaptığı hataya rağmen ona tam güven duyduğunu vurguladı.

Arteta, kalecisi Kepa Arrizabalaga'nın, Arsenal'in 2-0 mağlup olduğu Lig Kupası finalinde Manchester City'ye karşı ilk golü yiyen hatasından iki hafta sonra, beklenen maçta ilk 11'e dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

31 yaşındaki kaleci, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maçta forma giymedi; katılımları Lig Kupası ve FA Kupası'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Kairat'a karşı oynanan bir maçla sınırlı kaldı.

City karşısında yaptığı büyük hataya rağmen, Arteta Cumartesi gecesi "St Mary's" ziyaretinde eski Chelsea kalecisine güvenmeye kararlı görünüyor. Keppa, Arsenal'in bu sezonki FA Cup maçlarının tamamında forma giydi.

Arteta, ESPN'in öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Oynamaya hazır. Bir oyuncuyu sadece bir hata yaptığı için asla yargılamam veya aleyhine karar vermem. Tutum ve davranış, evet, %100. Ancak hata futbolun bir parçasıdır ve herkes yapabilir."

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Desteğe ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum, ancak bunu önce takım arkadaşlarından, sonra benden ve teknik ekipten aldı. Umarım taraftarlardan da alır. Çok fazla deneyime sahip olduğu ve kariyeri boyunca farklı senaryolar yaşadığı için buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum, bu yüzden oynamaya fazlasıyla hazır."

Arsenal'in dörtlü kupayı kazanma hayalleri, Pep Guardiola'nın takımına karşı 2-0'lık hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin ardından suya düştü. Ancak takım, ligde 9 puan farkla liderliğini sürdürüyor ve Kupa yarı finalinde yerini garantilemek için "Championship"te mücadele eden Southampton'ı geçmeye çalışıyor.

Mağlubiyetin etkisi sorulduğunda Arteta, "Bu, midenizde bir zehir topu gibi bir şey, ancak bunu mümkün olan en kısa sürede dışarı atmalı ve kendimi ve takımı geliştirmek için kullanmalıyız. Bu his önümüzdeki 30 yıl boyunca kaybolmayacak, çünkü Wembley'de bir final kazanma şansınız olduğunda bunu başarmalısınız" dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bu duygu, önümüzdeki haftalarda ve yıllarda kim olacağınızın bir parçası olarak orada kalmalı. Bundan ders çıkarmak ve olanları hatırlayarak Wembley'deki o ateşi canlı tutmak, bizim yaklaşımımız ve son zamanlarda yaptığımız tek şeydi. Bunu, istediğimiz son hamle için yakıt olarak kullandık ve bunu oyuncularda hemen hissettim. Bu bizi daha iyi hale getirecek ve sezonun en önemli ve en güzel bölümünde bunu değerlendirmeliyiz."

