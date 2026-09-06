Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncusu Bukayo Saka'nın, Gunners'ın Premier Lig'deki şampiyonluk unvanını savunma yolculuğu boyunca seviyesini yeni bir noktaya taşıma konusundaki ısrarını övdü.

Saka, geçen sezon aşil tendonundaki bir sakatlıktan etkilenmiş ve bu sakatlığın etkileri İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımına da uzanmıştı. Bu durum, milli takımın oynadığı sekiz maçtan yalnızca üçünde ilk on birde yer almasıyla sonuçlanmıştı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın antrenmanlarına katılmak için yaz tatilini erkenden sonlandırdı ve bu istek, Coventry ve Aston Villa filelerine attığı gollerle taçlandı. Böylece Kasım 2024'ten bu yana ilk kez ligde iki maç üst üste gol atmış oldu.

Saka, 2025-2026 sezonunda en yüksek seviyesine ulaşamamış olsa da, Gunners onun sahada olduğu maçlarda %7 daha fazla galibiyet elde etti. Kulübün transfer döneminde dünya çapında bir forvetle anlaşamamasının ardından onun katkısı daha da büyük bir önem kazanıyor.

Teknik direktör Arteta, Saka'nın gösterdiği tutkuyla ilgili konuşurken, "ESPN" ağının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bunu hemen fark ettim."

Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Erken dönmek istemesi zaten harika bir işaretti, üstüne yaz döneminde kendini hazırlama şekli de eklendi."

Ve ekledi: "Futbol kariyerinde bazı şeyler yaşanıyor, sonra onu farklı bir seviyeye taşımak için belirli bir motivasyona, bazen küçük bir dürtüye ihtiyaç duyuyorsun."

Arteta şöyle sürdürdü: "Saka'nın sunduğu, bunun gerçekleşeceğine inanmamızı sağlayan son derece iyi göstergeler var."

Saka, gol serisini sürdürme fırsatını pazar günü Emirates Stadyumu'nda Chelsea karşısında bulacak. Bu karşılaşma, açılış maçlarında galibiyet alan iki Londra ekibini bir araya getiriyor.

Bu erken aşamada bile maç, şampiyonluk için kritik bir karşılaşmaya dönüşüyor. Arteta, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişinin ardından Chelsea'nin güçlü bir rakip olacağını düşünüyor; zira Alonso, takımın Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle dikkatini Premier Lig'e yoğunlaştırabilecek.

Arteta şunları ekledi: "Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer almak için gereken tüm unsurlara sahip olduklarını düşünüyorum."

Ve devam etti: "Onu (Alonso) tanıdığım, kulübün tarihini ve kadrolarının kalitesini bildiğim, ayrıca diğer takımlara kıyasla karşılaşacakları maç takvimini göz önüne aldığımda, durumun böyle olması çok muhtemel."

Bu Premier Lig sezonunda Arteta'ya, İspanyol meslektaşları Alonso ve Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola da eşlik ediyor. Üçlü, sekiz yaşındayken San Sebastián'daki küçük bir kulüpte birlikte oynadıkları dönemden bu yana dostluk bağıyla bağlı.

Arteta, Bask Bölgesi'nde büyümüş olmalarının üçlüde sertlik ve dayanıklılık geliştirdiğine inanıyor.

İspanyol teknik direktör şu yorumu yaptı: "Bizde sertlik ve dayanma gücü var; ülke içinde de birçok şeyle açıkça başa çıktık, bu da gücümüzü pekiştirdi ve bizi farklı kıldı; daha iyi değil ama bir anlamda farklı."

Arteta sözlerini şöyle noktaladı: "O yetişme tarzını ve bu değerleri, zor anlar ve zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldığımızda muhtemelen daha hazırlıklı olmak, onları aşarak yolumuza devam edebilmek için kullandık."



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