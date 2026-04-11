Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'a 2-1 yenildikleri maçtaki takımının performansını eleştirdi.

Böylece Arsenal, Manchester City'ye liderlik yarışına güçlü bir şekilde geri dönmesi için altın bir fırsat verdi.

Pep Guardiola'nın takımı, Arsenal'in 9 puan gerisinde bulunuyor, ancak City iki maç daha az oynadı ve 33. haftada Etihad Stadyumu'nda iki takım arasında bir zirve mücadelesi yaşanacak.

Maçın ardından "TNT Sports" kanalına konuşan Arteta, "Bu hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Bu, yüzümüze atılmış sert bir tokat ve şimdi önemli olan nasıl tepki vereceğimiz. Onlar 11 maçtır kaybetmeyen bir takım ve bunun bir nedeni var; birçok şeyi doğru yaptılar." dedi.

"Etkinlikten tamamen uzaktaydık. Onların ceza sahasına girdiği ilk fırsat, saptırılmış bir top oldu ve kötü bir savunma hatasıyla golle sonuçlandı. Bundan kurtulmamız gerekiyor" diye ekledi.

"İkinci yarıda farklı bir maç izleyeceğimizi umuyorduk. Ancak bugün çok tuhaf şeyler yaptık."

"Performansımızda büyük bir istikrar vardı, ancak bu tür şeyler olabilir, futbol budur" diye devam etti.

Arteta'ya oyuncuların acı çekip çekmedikleri sorulduğunda, "Çok... Acı çekmeleri gerekir. Bunu cesurca kabullenmeleri gerekiyor. Ya ayağa kalkıp savaşırsınız ya da rekabetin dışında kalırsınız" diye yanıtladı.

İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Bu önemli bir hafta ve çok şey söz konusu. Her iki turnuvada da hala iyi durumdayız."



