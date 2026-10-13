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FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images
Abobakr El Mokadem
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Arteta, Arsenal'in kadrosunda değişikliğe gidiyor: Giroud, Lille'de yedek kulübesinde

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Şampiyonlar Ligi'nde

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Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak maçın ilk 11'ini açıkladı.

"The Sun" gazetesine göre Mikel Arteta, geçtiğimiz cumartesi günü Leeds karşısında geriye düştükten sonra maçı 2-1 kazanan kadroda değişikliklere gitti.

Myles Lewis-Skelly sol bek pozisyonuna geçti, Bruno Guimaraes orta sahada görev alıyor, Jurrien Timber ise sağ bekte Ben White'ın yerini aldı.

Mikel Merino de orta sahada yer buldu, ancak yedek kulübesinde bulunan Martin Ödegaard'ın rolünü üstlenebilir. Bukayo Saka ve Kai Havertz'in ilk 11 dışında kalmasının ardından Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres hücum hattına dahil oldu.

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Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimaraes, Rice; Madueke, Merino, Eze ve Gyökeres.

Gelecek maçlar
LIL

LIL

1. Lig

17 Eki 2026

B29

B29

NFO

NFO

Premier Lig

18 Eki 2026

ARS

ARS

Diğer tarafta Lille'in ilk 11'i ise şöyle:

Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talep, Andre, Bakoua, Oyeda ve Haraldsson.

Arsenal'in eski oyuncusu, büyük Fransız yıldız Olivier Giroud ise bu maçta Lille'in yedek kulübesinde oturuyor.

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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