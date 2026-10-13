Arteta, Arsenal'in kadrosunda değişikliğe gidiyor: Giroud, Lille'de yedek kulübesinde

Şampiyonlar Ligi'nde

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Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak maçın ilk 11'ini açıkladı.

"The Sun" gazetesine göre Mikel Arteta, geçtiğimiz cumartesi günü Leeds karşısında geriye düştükten sonra maçı 2-1 kazanan kadroda değişikliklere gitti.

Myles Lewis-Skelly sol bek pozisyonuna geçti, Bruno Guimaraes orta sahada görev alıyor, Jurrien Timber ise sağ bekte Ben White'ın yerini aldı.

Mikel Merino de orta sahada yer buldu, ancak yedek kulübesinde bulunan Martin Ödegaard'ın rolünü üstlenebilir. Bukayo Saka ve Kai Havertz'in ilk 11 dışında kalmasının ardından Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres hücum hattına dahil oldu.

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Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimaraes, Rice; Madueke, Merino, Eze ve Gyökeres.

Diğer tarafta Lille'in ilk 11'i ise şöyle:

Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talep, Andre, Bakoua, Oyeda ve Haraldsson.

Arsenal'in eski oyuncusu, büyük Fransız yıldız Olivier Giroud ise bu maçta Lille'in yedek kulübesinde oturuyor.