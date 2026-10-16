Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, bugün cuma günü düzenlediği maçın basın toplantısında, takımının Premier Lig'in yedinci haftasında önümüzdeki pazar günü oynanacak Nottingham Forest karşılaşmasına yönelik hazırlıkları hakkında konuştu.

Arsenal, milli araya gitmeden önce Brighton karşısında 3-0 kaybettikten sonra, aranın ardından parlaklığını yeniden kazanmayı başardı; Premier Lig'de Leeds, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille karşısında galibiyet elde ederek puanını eksiksiz koruyan lider Manchester City'nin peşindeki takibini sürdürdü.

Arteta, Brighton yenilgisinin ardından oyuncularının gösterdiği tepkiyi övdü ve "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Son iki maçta son derece iyi bir tepki verdik. Çok iyi bir performans ve çok iyi sonuçlar ortaya koyduk, şimdi tek odağımız Nottingham Forest maçı ve bunun çok zor olacağını biliyorum. Gol atmak ve aynı zamanda gol yememek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok iyi çalıştırılan bir takım ve Oliver Glasner ile daha önce de karşılaştık. Kendi sahasında çok özel bir momentum yaratabilen bir takım ve biz buna hazırız."

Takıma açık oyun yerine duran toplara dayanma konusunda yöneltilen eleştirilere yanıt veren Arteta, takımının oyun anlayışını şu sözlerle savundu: "Gol attığımız için eleştiriliyoruz. Nasıl attığımızdan bağımsız olarak, takım harika bir hücum akışı gösteriyor ve bazı çok güzel goller attık. Tüm gollerin değeri tamamen aynı. Birçok farklı yolla gol atan bir takım olmalı ve rakibin işini zorlaştırmalıyız."

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İspanyol teknik direktör, savunmacısı Jurrien Timber'a övgüler yağdırdı ve çapraz bağ kopması sakatlığının ardından güçlü dönüşüne dikkat çekerek şöyle konuştu: "Takım için ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Fiziksel olarak en iyi durumda olduğunda, oyunun savunma tarafındaki sertliğiyle birlikte hücum ediş şeklinizi gerçekten değiştirebilen inanılmaz bir oyuncu. Sahada gerçek bir kişiliği de var, dolayısıyla onu bu seviyede takımda bulundurmak harika."

Şöyle devam etti: "Bu bir meydan okumaydı ama Arsenal'deki ilk resmi maçında yaşadığı çok zor bir sakatlığı yendi. Sanırım bu yazı kendisini başka alanlarda da zorlamak ve müsait olduğunda, oynama şansın olduğunda bunun sana olabilecek en iyi şeylerden biri olduğu gerçeğini kavramak için kullandı. Bu seviyeye ulaşmak için kendini çok zorladı, çünkü bazı zor anlar geçirdi."

Teknik direktör, forvet Viktor Gyökeres'in az süre almasına da değinerek onu şu sözlerle savundu: "Bu, bir oyuncunun kariyerinde ya da sezon içinde sadece bir evre. Ona elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Forvetlerin parlaması çok ince detaylara bağlı. Gol atmak konuşma dilini kesinlikle değiştirir ama onun takıma ne kadar yardımcı olabileceğine dair inancımızı değiştirmez. Oyuncunun gösterdiği şey inanılmaz bir irade ve kararlılık, gelişmek ve takım arkadaşlarına yardım etmek için harika bir çaba düzeyi. Her gün gördüğümüz Viktor bu; durumu ne olursa olsun, gol atsın ya da atmasın, bu yüzden her zaman oynayabilecek bir seçenek olarak kalıyor."

Arteta sözlerini, yoğun fikstür ve sol kanat mevkisindeki seçenek eksikliği hakkında yorum yaparak noktaladı: "Düşüncelerimiz, oyuncuların nasıl toparlanacağı ve bir sonraki maç için mümkün olan en iyi duruma nasıl getirileceği üzerine. Bu konuda çok fazla konuşma var ama değişecek gibi görünmüyor. Açıkça biri birkaç hafta boyunca yok olduğunda takım daha az yoğun hale geliyor. Sol bek ya da stoper mevkisinde daha mı az yoğunuz? Evet. Bizim istediğimiz, her zaman müsait olabilecek kadar güçlü oyunculara sahip olmak ve olmadıklarında bir başkasının devreye girmesi. İyi olan şey, Ezze ya da Nwaneri olsun, bir başkasının girip gerçekten çok iyi oynamış olması."