Arteta, Arsenal ile sözleşmesini uzattığına dair haberleri yalanladı

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, kulüple yeni bir sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Arteta'nın Arsenal ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor, ancak son zamanlarda birçok haber, İspanyol teknik direktörün kulüp yönetimi ile daha uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamak üzere anlaştığını belirtiyor.

"espn" ağının öne çıkardığı, geleceği hakkındaki açıklamalarında Arteta şunları söyledi: "Bu konuda bir haber yok, şu anda bunu tartışacak vaktimiz yok... Tüm odak noktamız, şu andan sezon sonuna kadar yapmamız gerekenlere yöneliktir."

Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen bağlıyım, çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Ailem iyi ve bu kulüpte gerçekleştirmek istediğim çok fazla hedefim var. Şu anda iyi bir durumdayız."

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Bu görev, şimdiki zamanla ve her gün yaptıklarınızla ilgilidir. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve takımı yönetip ilham vererek kulüp için büyük başarılara imza atabilecek kişi olduğunuzu hissetmelisiniz. Ben bunu hissediyorum ve sezon sonunda harika bir sonuç elde ederek bu hissi haftanın geri kalanında da sürdürmeyi umuyorum."

Arsenal, yarın Cumartesi günü Bournemouth'u ağırlayacağı maçta Premier Lig'deki liderliğini pekiştirme ve Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana çıkarma fırsatına sahip.

Avrupa sahnesinde ise Londra ekibi, çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'u son dakikalarda 1-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmenin eşiğine geldi. Ayrıca



