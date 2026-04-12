İspanyol basında yer alan bir habere göre, takımın bu sezon şampiyonluk yarışında yer almasına rağmen kulüp içindeki baskıların artmasıyla birlikte, Mikel Arteta’nın Arsenal’deki geleceğine dair şüpheler giderek artıyor.

Bu atmosfer, Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'a karşıalınan sürpriz mağlubiyetin ardından ortaya çıktı. Bu mağlubiyet, özellikle yönetimin son yıllarda yaptığı büyük yatırımların büyük şampiyonluklara dönüşmemesi nedeniyle, takımın şampiyonlukları kazanma kabiliyeti hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Mundo Deportivo gazetesine göre, Arsenal'in hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde sezonunu kurtarma şansı hala var. Takım, çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bununla birlikte gazete, kulüp içinde Arteta'ya olan güvenin giderek azalması nedeniyle, teknik direktörün görevde kalmasının bu iki kupadan birini kazanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Olası halef

Gazete, takımın herhangi bir şampiyonluk kazanamaması durumunda, yönetim masasında "hazır bir alternatif" olduğunu belirtti. Cesc Fabregas, şu anki teknik direktörlük deneyiminde gösterdiği olağanüstü performansın ardından, Arteta'nın halefi olarak ilk seçenek olarak öne çıkıyor.

Fabregas, çekici bir hücum futbolu oynayarak Como takımını dikkat çekici bir şekilde yönetiyor. Bu, takımı Avrupa kupaları için yarışan takımlar arasına soktu ve bu da, bir değişiklik olması durumunda yeni bir teknik proje arayan Arsenal yetkililerinin dikkatini çekti.

Eski İspanyol yıldızın bir başka avantajı da, sekiz sezon boyunca oyuncu olarak forma giydiği Londra kulübünü iyi tanımasıdır. Bu durum, sezon sonunda Arteta'nın görevden alınması kararı alınması halinde, teknik direktörlük koltuğuna geçiş sürecini kolaylaştırabilir.

Bournemouth'a karşı alınan mağlubiyetle Arsenal, 32 maçın ardından Premier Lig'de 70 puanla liderliğini korudu.

Buna karşılık, Bournemouth puanını 45'e yükselterek sıralamada dokuzuncu sıraya çıktı.

Bournemouth bu sonuçla, 30 maçta 61 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Manchester City'ye değerli bir hediye verdi, şampiyonluk yarışını yeniden gündeme getirdi ve City'ye liderle arasındaki farkı azaltması için altın bir fırsat sundu.