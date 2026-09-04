Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, gelecek pazar günü Premier Lig'de oynanacak Chelsea maçı öncesinde takımındaki bazı oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Ligde Coventry City ve Aston Villa karşısında üst üste iki galibiyet alan Arsenal, Emirates Stadyumu'na dönmeye hazırlanıyor. Takım şimdi, tamamen Londralı iki takımın karşı karşıya geleceği bu maçta Emirates Stadyumu'nda Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea sınavına çıkıyor.

Bruno Guimaraes, Aston Villa maçında Arsenal forması altında Premier Lig'deki ilk maçına çıktı ve bir darbe almasına rağmen teknik direktör, orta saha oyuncusunun pazar günkü maç öncesinde takip altında tutulduğunu doğruladı.

Mikel Arteta basın toplantısında şunları söyledi: "Bruno, önceki maçta Villa karşısında bir darbe aldı ve değerlendirme altında. Cumartesi günü antrenmana katılabilecek durumda olmasını umuyoruz."

Aston Villa maçında ayrıca Ezri Konsa, eski takımı karşısında ilk kez forma giydi. Bu yeni transfer, yaz transfer döneminde takıma katılmış ve fiziksel bir sorun nedeniyle sahayı terk eden Cristhian Mosquera'nın yerine oyuna girmişti.

Teknik direktör şunları açıkladı: "Cristhian'a gelince, durum her şeyden çok tedbir amaçlıydı; bu yüzden cumartesi günkü antrenmanda kendini nasıl hissettiğini görmemiz gerekecek."

Şunları ekledi: "Ezri kesinlikle takım kadrosunda yer alabilecek durumda, dolayısıyla ilk 11'imizi belirlerken göreceğiz."

Savunma hattına gelince, Mikel Arteta, Jurrien Timber'ın tam antrenmanlara takım arkadaşlarıyla birlikte katılmasının ardından iyileşme sürecinin "çok iyi durumda" ilerlediğini doğruladı.

William Saliba da hazır hâle gelme yolunda ilerlemeyi sürdürüyor. İsmi Arsenal'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi ve böylece gelecek lig aşaması maçlarında oynayabilecek duruma geldi.

Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Jurrien şu anda çok iyi durumda; birkaç haftadır sahada ve bizimle antrenman yapıyor, dolayısıyla oldukça iyi bir konumda. Pazar günü ne kadar oynayacağına cumartesi günkü antrenmanın ardından karar vereceğiz."



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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Willo'nun kaç hafta sahalardan uzak kalacağını gerçekten bilmiyoruz, çünkü bu bir iyileşme süreciyle ilgili ve her şey biraz farklı; belirli tarihlere de saygı göstermemiz gerektiğini biliyoruz."

Sözlerine şunu ekledi: "Son birkaç haftada gelişim çok olumluydu, ancak üzerine biraz yük bindirmeye başladığımızda sakatlığın nasıl tepki vereceğini bekleyip görmemiz gerekiyor."

Mikel Arteta, transfer döneminin kapanmasının ardından ve bu hafta Chelsea maçından önce oyuncularını sevdiğini vurguladı.

Arsenal, yaz transfer döneminde beş kalıcı transfer gerçekleştirdi. Bunların arasında kalıcı transferle gelen Piero Hincapie'nin yanı sıra Illan Meslier, Christos Tzolis, Bruno Guimaraes ve Ezri Konsa yer alıyor.

Şöyle tamamladı: "Takımımdaki oyuncuları seviyorum. Söyleyebileceğim şey bu. Sanırım sezon sonunda herkesi yerli yerine oturtacağız, onlara güvenelim. Tamamen arkalarında durduğumuzdan emin olalım ve sahip oldukları o inanılmaz yeteneğe yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapalım."

Arteta ile Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso aynı şehirde büyüdü; ayrıca ikisi de sırasıyla Liverpool ve Everton'da oynadıkları dönemde Merseyside bölgesinde yaşadı.

Arteta, Alonso ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Chelsea'ye katılmadan önce onunla konuştum. Ama evet, dediğim gibi, onun adına çok mutluyum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu inanılmaz bir şey, çünkü elbette bizi birbirimize bağlayan bir geçmişimiz var; aynısı Andoni Iraola için de geçerli. Ülkenin en iyi kulüplerinden bazılarını yönetme sorumluluğunu taşırken bu seviyede karşı karşıya gelmek yaşanması çok güzel bir şey."

Şöyle bitirdi: "İlişkimiz uzun yıllardır sürüyor ve birlikte bazı harika anlar paylaştık. Bu doğal bir şey, ama artık ortada rekabet var ve birbirinizle karşı karşıya geldiğinizde ne olduğunu bilirsiniz."