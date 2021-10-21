Arteta açıkladı: Arsenal 53 milyon euro'ya aldığı yıldızını serbest bırakabilir

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Londra ekibinin son durumunu değerlendirdi.

Premier Lig'de sezona üç mağlubiyetle başlayan ve sekiz hafta sonunda lider Chelsea'nin sekiz puan gerisine düşen Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, Fransız oyuncusu Alexandre Lacazette'nin kulüpteki geleceğini masaya yatırdı.

Yeni sözleşme görüşmelerine değinen Arteta, ayrılık kararının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Arteta ne söyledi?

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncunun iş ahlakından endişe duymadığını belirten İspanyol teknik adam, oyuncusunun çok iyi bir profesyonel olduğunu söyledi:

"Lacazette'nin konsantrasyon kaybı yaşayacağını düşünseydim ona yaz aylarında ayrılmayı önerirdim. Lacazette buraya her gün her şeyini vermek için geliyor.

"Bu yüzden benim için çok önemli bir oyuncu. İçinde olduğumuz durum bu ve bunu kabul etmek zorundayız.

"Sezon sonunda herkes için en iyi seçeneğin ne olacağını görmek için bir değerlendirme yapacağız. Lacazette takımda kalabilir ya da gidebilir. Bu aşamada şu an için her şey oldukça mümkün"

Çift hanenin altına düşmedi

Arsenal'e transfer olduğu 2017-2018 sezonundan bu yana Premier Lig'de hiç çift haneli gol sayısının altına düşmeyen 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği üç maçta toplam 75 dakika şans bulurken, bir gol atmıştı.

Uzun süredir Fransa Milli Takımı'ndan uzak olan Lacazette, Londra ekibine 2017 yazında Lyon'dan 53 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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