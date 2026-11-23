Medyada çıkan haberler, Al Ahli'nin Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki klasikte ezeli rakibi Al Nassr'ı 3-1 yendiği maçın beklenmedik perde arkasını ortaya koydu.

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Konuya ilişkin Erem News sitesi, "Jawla Murtadda" programına dayanarak, maçın teknik yönetiminin yalnızca Hırvat teknik direktör Marino Pusic'e kalmadığını, Al Ahli'nin yıldızlarının da taktiğin belirlenmesinde ve teknik kararların alınmasında kilit rol oynadığını aktardı.

"Jawla Murtadda" programının aktardığına göre, Al Ahli'nin bazı oyuncuları maç başlamadan önce, mümkün olan en iyi performansı ortaya koymak amacıyla Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem'in ilk 11'in dışında bırakılması konusunda anlaştı.

Mesele bununla da sınırlı kalmadı. Maçın planlamasının büyük bölümünü oyuncular üstlenirken, Senegalli kaleci Edouard Mendy de takım arkadaşlarını yönlendirip oyunun temposunu kontrol ederek sahada fiili lider rolünü üstlendi.

Al Ahli oyuncuları maça büyük bir kararlılık ve hevesle çıktı ve bu durum teknik performanslarına açıkça yansıdı. Sonucu belirleyen takım puanını 24'e yükselterek Roshn Suudi Pro Ligi'nde dördüncü sıraya yerleşti. Al Nassr ise 28 puanda kalarak Al Qadsiah ile eşit puanla ikinci sırada yer aldı.

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Bu ayrıntılar, dalgalı sonuçlar nedeniyle taraftarların ve medyanın giderek artan baskısı altında bulunan ve ayrılacağına dair haberlerin çoğaldığı teknik direktör Pusic'in gerçek yetkileri konusunda büyük soru işaretleri doğuruyor.