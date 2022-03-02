Rusya kaptanı Artem Dzyuba, Vitaliy Mykolenko'nun kendisine ve uluslararası takım arkadaşlarına yönelik "kaltak" söylemine yanıt verdi. Savaşa karşı olduğunu ilan etti, ancak "İngiltere'deki malikanelerde k*çlarına oturup kötü şeyler söyleyen" insanları eleştirdi.

FIFA ve UEFA, ülkenin Ukrayna'yı işgali sırasında Rusya'nın uluslararası düzeyde rekabet etmesini yasaklama kararı aldı.

Mykolenko ne söyledi?

Everton'ın defans oyuncusu Mykolenko, Rus oyuncuların işgal konusunda çok sessiz kaldığını söyledi. Sosyal medyada öfkesini ifade eden bir gönderide özellikle Dzyuba'yı hedef aldı.

Ukraynalı Mykolenko, Rus milli takımının şu anki kaptanı olan Zenit Saint Petersburg forvetini Instagram'da küfürlü bir gönderide etiketledi.

"Sen sessiz kalırken k*ltak, b*k kafalı futbol takım arkadaşların ile birlikte Ukrayna'da barışçıl siviller öldürülüyor" dedi.

“Ömrünüzün sonuna kadar ve en önemlisi çocuklarınızın hayatı boyunca vicdanınızda kilitli kalacaksınız. Ve bundan mutluyum."

Dzyuba'nın cevabı

Dzyuba, 22 yaşındaki oyuncunun Everton'da sahadan uzakta keyif aldığı lüks yaşam tarzını göz önüne alarak oyuncuyu ikiyüzlülükle suçladı.

"İngiltere'deki malikanelerde kıçlarında oturup nahoş şeyler söyleyen bazı meslektaşlarımıza: Bu bizi gücendiremez, her şeyi anlıyoruz!" Instagram'daki paylaşımında böyle söyledi.

Rusya tarihinin en golcü oyuncusu olan 33 yaşındaki forvet Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle ülkesindeki futbolcuların haksız yere günah keçisi haline getirildiğine inandığını dile getirdi.

Dzuyba, "Yakın zamana kadar Ukrayna'daki olaylar hakkında konuşmak istemiyordum. Korktuğumdan değil, siyasette uzman olmadığımdan konuşmak istemedim."

"Ama herkes gibi benim de bir fikrim var. Bu konuya her yönden çekildiğim için fikrimi paylaşacağım.

"Herhangi bir savaşa karşıyım. Savaş korkunç bir şeydir. Aynı zamanda insan saldırganlığına ve nefretine de karşıyım.

"Rus olduğumdan korkmuyorum. Rus olmaktan gurur duyuyorum. Ve şimdi sporcuların neden acı çekmesi gerektiğini anlamıyorum. Çifte standarda karşıyım.

"Neden herkes spor siyasetin dışında kalsın diye bağırıp duruyor da ilk fırsatta Rusya'ya gelince bu ilke tamamen unutuluyor?

"Tekrar ediyorum, savaş korkutucu. Stresli durumlarda insanlar gerçek özlerini, bazen olumsuz olarak gösterirler. Şimdi konumu ve mesleği ne olursa olsun, tüm Rus halkının öfke ve nefret dökülmüştür.

"Hakaret ve tehdit yazan o binlerce insan sıraya girsin!

"Savaş bitecek ama insan ilişkileri devam edecek ve geri alınması imkansız olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Herkese selam ve sevgiler!"

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