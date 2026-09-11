Süddeutsche Zeitung'ın kapsamlı bir haberine göre, DFB içinde 55 yaşındaki ismin faaliyetleri karşısında bir miktar "hazırlıksız yakalanındığı" ifade edildi.

Buna göre federasyonun denetim kuruluna Kosicke'nin tam görev alanlarına ilişkin "ayrıntılı bilgi" verilmediği, bu nedenle olası çıkar çatışmaları yaşanabileceğine dair endişe bulunduğu belirtildi.

Klopp, 2000'lerin başında spor giyim üreticisi Nike'ta menajer olarak görev yaptığı dönemden tanıdığı Kosicke'yi, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve gelmesinin ardından danışman olarak DFB'ye yanında götürmüştü.

Ancak Kosicke'nin tam rolü net biçimde tanımlanmış değil. Federasyon Başkanı Bernd Neuendorf ondan "harici bir çalışan" diye söz ederken, DFB 55 yaşındaki ismi bir açıklamasında "harici danışman" olarak nitelendirdi. Klopp ise göreve başlangıç basın toplantısında Kosicke'nin kendi "strateji, gelişim ve inovasyon yardımcı antrenörü" olduğunu söylemişti.

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Jürgen Klopp'un danışmanı DFB için "sorunlu bir isim" mi oluyor?

SZ'ye göre, Klopp'un sağ kolunun gerçekte hangi görevleri üstlendiği DFB'deki birçok kişi için hâlâ bir muamma. Buna ek olarak, 55 yaşındaki ismi DFB için gerçek bir "sorunlu personel" haline getirebilecek çok sayıdaki yan faaliyet de bulunuyor. Söz konusu olan şey "artan rahatsızlıklar".

Kosicke'nin futbol dünyası içindeki profesyonel bağlantıları oldukça geniş bir alana yayılıyor. SZ'nin araştırmasına göre, hazırlık maçları ve antrenman kamplarının organizasyonunda uzmanlaşan Onside Sports GmbH'de hâlâ ortak konumunda. Bunun dışında, spor direktörleri ve teknik direktörlerin menajerliğini üstlenen, kendisinin kurduğu Projekt b adlı şirketle olan bağlantılarının da DFB'ye bildirilmediği öne sürülüyor.

Kosicke ayrıca pazarlama ajansı projectFIVE'da da pay sahibiydi, ancak kendisi son olarak burada "bir buçuk yıldır hiçbir payı kalmadığını" açıklamıştı. Projekt b'yi ise yönetmeye devam ettiğini, ancak "yalnızca DFB'ye danışmanlık vermeye" odaklandığını söyledi.

Genel olarak, Kosicke'nin ağıyla birlikte DFB'nin karar alma kademeleri üzerinde fazla etki kurabileceği ve çıkar çatışmalarına yol açabileceği yönünde bir endişe olduğu anlaşılıyor. Başkan Neuendorf'a göre 55 yaşındaki ismin "benim başkanlık ofisime kadar uzanan açık kapıları" var.

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Uli Hoeneß'ten DFB'nin kararına açık eleştiri

Alman federasyonunun Kosicke'yi Klopp'un danışmanı olarak DFB saflarına katma kararına yönelik eleştiriyi son olarak Uli Hoeneß de dile getirmişti. Bayern Münih'in kulüp patronu bu anlaşmayı "Klopp ve ekibinin" gerçekleştirdiği bir "friendly takeover" olarak nitelendirdi.

"Bu hikâyede hoşuma gitmeyen şey, danışmanı Marc Kosicke'nin de pakete dahil edilmesi. Orada tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyorum. Bunu bir sorun olarak görüyorum" dedi Hoeneß.

Klopp ise bunun ardından güvendiği ismi savundu: "Bende çoğu kişi için eğilim olarak belki biraz peşin övgü var. Marc'a ise biraz eleştirel bakılıyor, çünkü böyle bir rol yoktu." Göreve başlamalarından önce şunların söylendiğini belirtti: "'Sadece teknik direktörü değiştiremezsiniz.' Biz de sadece teknik direktörü değiştirmiyoruz, sonra da şöyle diyorlar: 'Bunu da şimdi yapmaya gerek yoktu aslında.'"

Genel olarak tüm bunları "tamamen" anladığını söyleyen Klopp, "Her şey yolunda. İnsanlar, biz henüz hiçbir şey yapmadan önce bir şeyleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.