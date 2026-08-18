"Doğma büyüme Hannoverli olan oyuncu, forma giydiği her yerde gollerini attı" sözleriyle West Ham United, Ağustos 2024'ün başında Niclas Füllkrug transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Bugün 1. FC Köln'de kadro planlayıcısı olarak görev yapan, o dönem ise West Ham'da teknik direktör olan ve Füllkrug'u Bremen günlerinden çok iyi tanıyan Tim Steidten, golcüyü Londra'ya getirmişti.

Yaklaşık tam iki yıl sonra şu tespiti yapmak gerekiyor: Füllkrug, oynadığı her yerde gollerini atmadı. İngiltere'nin ikinci lige düşen köklü kulübü için acı tablo şu: Füllkrug'un attığı ender gollerin her biri kulübe tam dokuz milyon euroya mal oldu.

2024'te İngiltere'den Dortmund'a 27 milyon euro bonservis ödendi. Füllkrug ise West Ham formasıyla çıktığı 29 maçta yalnızca üç gol atabildi, bunların sonuncusu da Nisan 2025'e dayanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında AC Milan'a kiralanması da tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlanınca, Füllkrug bir anda mutlak bir boşluğun içinde kaldı. Hammers, 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen ondan bu yaz mutlaka kurtulmak istiyordu; planlamada hiçbir rolü yoktu ve resmi kadro listesinde son olarak sırt numarası bile olmadan yer aldı. Füllkrug'un 11 numarası ise Milan'a kiralık gittiği dönemde hücumdaki takım arkadaşı Taty Castellanos'a geçmişti.

Londra'da adeta kenara itilip kalması, futbol romantizmi açısından şimdi gerçekten çarpıcı bir gelişmeyi mümkün kılıyor: Füllkrug, Werder Bremen'e geri dönüyor, Bundesliga ekibi onu ilk etapta bir yıllığına kiralıyor. "Son iki yılın onun hayal ettiği gibi geçmediğini biliyoruz ama Werder'de kariyerini başarılı şekilde sürdüreceğine inanıyoruz" diyen SVW'de profesyonel futbol direktörü Peter Niemeyer de memnuniyetini dile getirdi. Bir zamanlar futbolcu olarak da büyüdüğü kuzeyde, Füllkrug yıllar önce milli oyunculuğa yükselmişti. Şimdi orada yeniden çıkışa geçebilir, nihayet tekrar daha iyi günler yaşayabilir mi?

Füllkrug etrafında bu günlerde sıkça sorulan diğer soru ise şu: Bu noktaya nasıl gelindi? Sonuçta Füllkrug, West Ham'a kariyerinin en iyi döneminden gelmiş ve kendisini dünyanın en iyi ligi için son derece hazır görmüştü. Sonunda sakatlıksız kalmayı başardıktan sonra önce Werder'i yeniden Bundesliga'ya taşıyan golleri atmış, ardından 2022/23 sezonunda da Almanya'nın en üst liginde bir gol garantisi olmuştu. Bunun ödülü Kasım 2022'de Almanya Milli Takımı'ndaki ilk maçıydı; kısa süre sonra da Katar'daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nda DFB takımının az sayıdaki olumlu isimlerinden biri olmuştu.

Niclas Füllkrug 2024 yazında: BVB ile Şampiyonlar Ligi finali, DFB takımında süper joker

2024 yazına kadar golcü, milli takım kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti; hem soyunma odasındaki enerjisi hem de güçlü gol oranıyla ikna etmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir joker olarak parlamıştı. Bir önceki sezonda Borussia Dortmund'un bir numaralı santrforuydu, BVB ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış ve bu yolda önemli goller atmıştı. Geç çıkış yapan Füllkrug, o dönemde sakatlıklardan da uzak kalınca, önünde daha birkaç parlak yıl varmış gibi görünüyordu.

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Dortmund'dan yalnızca bir yıl sonra ayrılması dışarıdan bakıldığında gerçekten sürprizdi. BVB, 2024'te Serhou Guirassy gibi önemli bir rakibi kadrosuna katmış olsa da, dönemin teknik direktörü Nuri Şahin'in Füllkrug'u takımda tutmak istediği söyleniyordu. Borussia yönetimi açısından ise 24 kez milli olan oyuncuyu yine de hemen elden çıkarmayı cazip kılan şey her şeyden önce ekonomik boyuttu. Sonuçta West Ham 27 milyon euro teklif etmişti; bu da kulübün 12 ay önce Bremen'e ödediğinden 10 milyon euro fazlaydı. Memnuniyetle kabul edilen bir transfer kârı.

Aslında ortak beklenti, Füllkrug'un fiziksel olarak güçlü oyun tarzının Premier League'e iyi uyacağı yönündeydi. Bunun sonuçta neden böyle olmadığını kendisi de şubatta kicker'a verdiği röportajda kabul etmiş ve West Ham'da "ceza sahası içinde ve çevresinde az topla buluştuğunu" söylemişti. "Benim asıl gücüm de tam olarak burada yatıyor."

İşin gerçeği, Füllkrug'un Premier League'e transfer olduktan sonra çok büyük bir sakatlık şanssızlığı yaşamasıydı. Önce aşil tendonu sorun çıkardı ve onu aylarca sahalardan uzak bıraktı, dönüşünden yalnızca bir ay sonra ise bir uyluk sakatlığı onu yeniden durdurdu. Bu nedenle ilk West Ham sezonunda ritim bulması zaten mümkün olmadı. İkinci yılda her şeyin daha iyi olması gerekiyordu, başlangıçta da öyle oldu. En azından sakatlık yaşamadan geçirdiği ilk yedi hafta için; ancak bu süreçte de kesinlikle ikna edici değildi. Ardından bir sakatlık daha geldi, 2025'ten 2026'ya geçilirken de ayrılık uzun süre boyunca güçlü şekilde gündemde kaldı.

Niclas Füllkrug'un Milan'a kiralık transferi umut verici başladı, ardından hayal kırıklığına dönüştü

Füllkrug, başka bir ligde ve başka bir ortamda yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Bunun için Dünya Kupası hedefinin belirleyici olmadığını vurgulasa da, ocak başında AC Milan'a kiralık olarak katılırken Dünya Kupası'na gitme hayalinin de mutlaka bir payı vardı.

"Oyunun bana Premier League'dekinden belirgin şekilde daha uygun olduğunu hissediyorum" diyen Füllkrug, Serie A'daki ilk maçlarının ardından böyle konuşmuştu. Milan, X hesabından "The Fußballgott has arrived" diye yazmıştı; Füllkrug da ocak ortasında oyuna girdikten sadece üç dakika sonra Lecce karşısında 1-0'lık galibiyet golünü atmıştı. "Füllkrug'un ne kadar inanılmaz bir santrfor olduğunu elbette biliyoruz. Bunu geçmişte kanıtladı. Takımımıza çok önemli özellikler katıyor" sözleriyle asistin sahibi Alexis Saelemaekers de onu övmüştü.

Milan taraftarının gözünde Füllkrug'un çok özel bir yeri oluşmuştu, çünkü Lecce'ye attığı altın golü kırık ayak parmağıyla kaydetmişti. Gülerek, "Ben Almanım, biz güçlüyüz, acıyla baş edebiliriz" demiş ve şunu vurgulamıştı: "AC Milan adına hiçbir maçı kaçırmak istemiyorum." San Siro'daki popülaritesi böylece çok kısa sürede hızla arttı, ayrıca DFB sportif direktörü Rudi Völler de ocak sonunda Dünya Kupası kadrosunda yer bulabileceğine dair umut vermişti: "West Ham'dakinden belirgin şekilde daha fazla oynuyor, bu bize de fayda sağlıyor" diyen Völler, bunu Gazzetta dello Sport'a söylemişti.

Bugün biliyoruz ki ne Füllkrug için bir Dünya Kupası katılımı ne de Milano'da başarılı bir gelecek gerçekleşti. Lecce'ye attığı gol, Milan formasıyla tek golü olarak kaldı; joker rolünün ötesine hiç geçemedi. Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Füllkrug'u Dünya Kupası'na götürmedi ve Rossoneri de satın alma opsiyonunu kullanmadı; üstelik bu rakamın yalnızca yaklaşık beş milyon euro olduğu söyleniyordu.

Niclas Füllkrug kulüp arayışında: İşler karmaşıktı

Böylece önce West Ham'a dönmek zorunda kaldı, ancak orada da büyük ölçüde görmezden gelindi. DFB takımının eski umut veren ismi için yeni kulüp arayışı da belli ki kolay olmadı.

Bu aslında mantıksız da değil; sonuçta Füllkrug artık futbolcu yaşı açısından ileri bir noktaya gelmiş durumda, son olarak yılda yaklaşık 4,5 milyon euro gibi yüksek bir maaş alıyordu ve geride unutmak isteyeceği iki sezon vardı. Kulüp ve milli takım maçları birlikte değerlendirildiğinde, Füllkrug son iki yılda 52 karşılaşmada yalnızca beş gol atabildi.

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Bunlar, Füllkrug'u transfer piyasasında özellikle cazip kılan maddeler değildi. Serie A'daki futbol tarzını kendi oyununa oldukça uygun bulduğu için İtalya'ya kalıcı bir transfer mantıklı görünüyordu. Potansiyel yeni adreslere dair bilinen spekülasyonlar da bunu gösteriyordu: Lazio Roma ve Fiorentina'nın oyuncuyla gevşek biçimde temas kurduğu söyleniyordu, hatta iddialara göre Füllkrug, Venedik ile üç yıllık sözleşme konusunda bile anlaşmıştı. Ancak Bild 'e göre Serie A'nın yeni ekibi West Ham'ın istediği bonservisi fazla yüksek buldu ve bu nedenle Venedik geri adım attı.

Werder Bremen'e dönüş: Niclas Füllkrug romantizm etkisine güveniyor

Füllkrug için Hammers'ın istediği bedel Sky'a göre beş milyon euroydu. Son iki zor yıla rağmen forvetin durumunu izlemeyi sürdürdüğü söylenen bazı Bundesliga kulüpleri için bu rakam belki hâlâ karşılanabilir düzeydeydi. Basında yer alan aksi yöndeki haberlere rağmen Füllkrug, son dönemde West Ham'da en azından büyük ölçüde takım antrenmanlarına dahil edilmişti, fiziksel durumu da yerindeydi. Bremen'e bu romantik dönüşün gerçekleşmesinde bunun da mutlaka bir payı oldu.

Sky'a göre Füllkrug bu dönüş için paradan fedakârlık yapıyor, çünkü Werder ona West Ham'da küme düşüşünün ardından kazanmaya devam edeceği yıllık iki milyon euroyu ödeyemiyor. Peki SVW'nin gerçekten bir santrfora acil ihtiyacı var mıydı? Sonuçta İsviçreli Dünya Kupası katılımcısı Cedric Itten ile benzer profilde, güçlü bir santrfor zaten kadroya katılmıştı; onların arkasında da yeni transfer Kenny Quetant ile altyapı çıkışlı Salim Musah fırsat kollayan iki genç yetenek olarak bekliyordu. Ama şu da var: Bremen teknik direktörü Daniel Thioune'nin, alınan bilgilere göre, iki gerçek santrforlu bir düzeni de düşündüğü belirtiliyor; bu da Füllkrug'un dönüşünü bir şekilde mantıklı gösteriyor.

Weserstadion çevresindeki beklentiler ise her hâlükârda büyük olacak. Füllkrug, çok özel biçimde sevildiği, kariyerini daha önce yeni bir seviyeye taşıdığı yerde bunu şimdi 33 yaşında bir kez daha başarabilir mi? Ve belki de yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde gelecekte yeniden milli takımda bir rol oynayabilir mi?

Yanıtlarını önümüzdeki ayların vereceği sorular bunlar. Şimdilik kesin olan tek şey şu: Füllkrug, Bremen'de gollerini daha önce attı.