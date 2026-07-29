Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Arjantin-İsviçre maçında Breel Embolo'nun kırmızı kart görmesiyle ilgili ortaya çıkan tartışmaya açıklık getirerek, kararın doğru olduğunu ve turnuva boyunca uygulanan talimatlarla uyumlu olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB tarafından yayımlanan ve medyada İsviçreli oyuncu Embolo'nun kırmızı kart görmesinin bir hata olduğunun kabulü şeklinde yorumlanan "34 numaralı genelge" ile ortaya çıkan tartışmanın ardından geldi. Ancak hakemlik konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo VAR" sitesine göre, kurulun aslında Dünya Kupası'nda yaşanan bir hakem hatasını düzeltmediği, kuralda bir değişiklik ve açıklama yaptığı ortaya çıktı.

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Dünya Kupası boyunca protokol, "kimlik karışıklığı" yaşanan durumların gözden geçirilmesine izin veriyordu. Bu da, aleyhine hayali bir faul kararı verilen Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in gördüğü kartı düzeltmesine ve numara yaptığı anlaşılan Embolo'ya cezanın aktarılmasına hakemin imkân tanımasını sağladı.

Turnuvanın ardından yapılan değişiklik ise bu açığı kapatmak için geldi; buna göre artık faulün kendisi yeniden incelenmiyor, yalnızca kartı gören oyuncunun kimliği düzeltilebiliyor. Dolayısıyla "Archivo VAR"a göre, Dünya Kupası boyunca talimatların uygulanması, sırf sonradan değiştirildi diye bir hata haline gelmiyor.

Daha da önemlisi, Embolo numara yaptığı için zaten sarı kartı hak ediyordu ve daha önce de bir kart görmüştü; dolayısıyla kurallar doğru uygulanmış olsaydı her koşulda kırmızı kart görecekti.

Hatta olaydaki ilk hata Arjantin aleyhineydi; hakem, Paredes aleyhine var olmayan bir faul kararı verip ona sarı kart gösterdikten sonra, kararı düzeltmek ve gerçek faulü yapan oyuncuyu cezalandırmak için müdahale etti.

FIFA, nihai kararın "adaleti yerine getirdiğini" vurgularken, süreç boyunca IFAB ile iletişim halinde olduğunu ve kurulun turnuva sırasında kullanılan yorumu onayladığını da açıkladı.

Dolayısıyla 34 numaralı genelge, Embolo'nun kırmızı kart kararının bir mahkûmiyeti değildi ve FIFA'nın açıklaması da karardan geri adım anlamına gelmiyordu; değişiklik, kuralı gelecek için netleştirmek amacıyla geldi.

"Doğru bir kırmızı kart"

İspanyol siteye göre, İsviçre'nin Embolo'nun kırmızı kartı yüzünden hakkının yendiği iddiası ise temel noktayı görmezden geliyor: oyuncu zaten kırmızı kartı hak ediyordu ve gerçek hata, hilesine rağmen onun sahada kalmasına izin vermek olurdu.

Grup aşamasında oynanan Paraguay-Amerika maçında da benzer bir olayın yaşandığı belirtiliyor; sonuçta orada da Paraguaylı oyuncu Miguel Almirón, hakemi kandırmaya çalıştığı gerekçesiyle sarı kartla uyarıldı.



