Arsene Wenger'in gözü Manchester United teknik direktörlüğünde

Arsenal'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Arsene Wenger, Manchester United'ı çalıştırmak istediğinin sinyalini verdi.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırsa, 'ın yeni teknik direktörü Arsene Wenger olabilir mi? Fransız teknik adam bu fikre sıcak bakıyor.

Son yıllarda ezeli rakipleri ve 'un gerisinde kalan Manchester United'da kötü gidişat bu sezon da biteceğe benzemiyor. Premier Lig'deki ilk altı maçından sadece iki galibiyet çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar'da eleştiri okları bu defa Solskjaer'in üzerinde.

Uzun süre 'i çalıştırdıktan sonra 2018 yazında takımdan ayrılan ve yorumculuk yapmaya başlayan Wenger'e United'ın içinde bulunduğu durum soruldu. Tecrübeli antrenör, kendisinden beklenmedik düzeyde net bir yanıtla koltuğa talip olduğunun sinyalini verdi.

Fox Sports Asia'ya konuşan Wenger, "Manchester United bir teknik direktör için rüya gibi bir yerdir. En azından cesarete ve özgüvene sahip teknik direktörler için. Benim cesaretim var, özgüvenim var. Fikirlerim de var." sözlerini sarf etti.

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Takımın eksiklerine değinen Wenger, "Dört tane transfere ihtiyaçları var. Ama şu anki kadronun da zirveye oynayabileceğini düşünüyorum. İnsanların düşündüğü kadar kötü değiller. Takımın oyununda bir düzen yok, bir pres ahengi yok. Ortada bir kadro var ama işlenmesi, iyi yönetilmesi gerek. Dört tane oyuncuyla her kupaya oynarlar." dedi.

Manchester United, Premier Lig'in altı haftası geride kalırken 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

Wenger'in eski takımı Arsenal ile Manchester United, 30 Eylül Pazartesi akşamı Old Trafford'da karşı karşıya gelecekler.