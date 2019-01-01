Arsene Wenger'den Salah-Messi karşılaştırması

Arsene Wenger'e göre Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Lionel Messi ile benzer özelliklere sahip ancak kendini biraz daha geliştirmeli.

'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak gol konusunda bencil davranmaması gerektiğini söyledi.

'un 'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Salah daha iyi bir pozisyonda duran Sadio Mane'e pas vermemesi üzerine eleştirilmişti.

2022 Dünya Kupası'nda milli takım çalıştırabileceğini söyleyen Wenger, Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah'ın 'ye olan benzerliğinden söz etti.

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Salah'ın gole giderken takım arkadaşlarıyla da paslaşması gerektiğini söyledi ve ekledi:

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"Salah, Messi'ye çok benziyor ama Messi gibi tutarlı olmalı. Salah çok iyi bir bitirici ancak Messi komple bir oyuncu. Arjantinli, son topta takım arkadaşlarına pas vermeye daha yatkınken, Salah ise bitiriş konusunda daha takıntılı. Salah'ın biraz daha olgunlaştıktan sonra bunu geliştireceğini düşünüyorum. Büyük bir potansiyeli var."

Wenger, 2018 yılında Arsenal'den ayrıldığından beri futboldan uzak kaldığını ancak bu oyundan kopamadığını itiraf etti:

"Düşündüğümden daha fazla zamana ve araya ihtiyacım vardı. 35 yıl boyunca komada olan biri gibi yaşadığımı, uyandığımda ise hayatta kulübümden, oyunumdan ve işimden bağımsız başka şeyler olduğunu fark ettim. Sabahları uyandığımdan hala bu oyunu izliyorum, aklımda doğrudan futbol var."

