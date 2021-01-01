Arsene Wenger Süper Lig projesine güvenmiyor: "Bu fikir ilerleyemez"

Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, futbolun birliğini tehdit eden herhangi bir projeye karşı çıkılacağını söyledi.

Avrupa Süper Ligi projesi resmiyete kavuştu ama futbol dünyası bu fikre pek de sıcak yaklaşmadı.

Tepkilerden biri de 12 kurucu üye arasında yer alan Arsenal'in efsanevi menajeri Arsene Wenger'den geldi. Fransız futbol insanı, Süper Lig'i "kötü bir fikir" olarak değerlendirdi ve oyunun birliğini tehdit ettiği için ileri gidemeyeceğini söyledi.

Arsene Wenger ne dedi?

Arsenal'de 22 sene geçiren ve şu anda FIFA bünyesinde yer alan Wenger, talkSPORT'a şunları söyledi:

"Bunun kötü bir fikir olduğunu söyleyebilirim. Futbol birleşik kalmalı, en önemli şey bu."

"Sportif liyakate dayalı ve genel olarak Avrupa futbolundan inşa edilen tarihe saygı duymalıyız."

"Şahsen bu fikrin fazla ileri gitmeyeceğine inanıyorum."

"Sanırım bu projenin arkasında daha tehlikeli bir fikir var ve bu Premier Lig için büyük bir tehdit oluşturuyor."

"Neler olup bittiğini bilmiyorum ama bunlar düşündüğümü değiştirmiyor. Futbol tüm dünyada aynı şekilde ve tek bir organizasyon içinde oynanır."

"Bence futbol dünyanın en popüler sporuydu ve bunun nedenlerinden biri de buydu."

"Futbolu basit, anlaşılır ve liyakate dayalı tutmak için kesinlikle savaşmalıyız ve başarılı olmak için herkesin aynı şansı ve hayali var."

Arsene Wenger'in Arsenal dönemi

Arsene Wenger, 1996'da geldiği Arsenal'e 2018 yılında veda etti.

Londra ekibi, tarihinde birçok başarılar kazansa da Wenger geldiğinde Manchester United'ın gölgesinde kalmıştı. Fransız menajer kulübe kısa sürede şampiyonluklar kazandırdı ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi haline gelmesini sağladı.

Londra ekibi, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi sezonunu Wenger yönetiminde 1998-99 sezonunda yaşadı ama o sezon Dinamo Kiev ve Lens'in arkasında kalarak gruptan çıkamadı.

1999-2000'de bir kez daha üçüncü olan Arsenal, bu sefer UEFA Kupası finaline kadar ilerledi ama burada da Galatasaray engeline takıldı.

Arsenal ilk defa 2000-2001 sezonunda gruptan çıkabildi.

Arsenal, Wenger yönetiminde 3 kez Premier Lig zaferi elde edrken, 2006 yılında da Şampiyonlar Ligi finali oynadı.