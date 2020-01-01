Premier Lig

Arsene Wenger: Ne olursa olsun Liverpool bu sezonun şampiyonudur

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Getty/Goal composite
Arsenal'ın efsane teknik direktörü, Premier Lig'de sezon iptal edilse bile Liverpool'un şampiyon olarak hatırlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in yeniden başlama projesi ile birlikte Haziran ayında devam etmesi bekleniyor.

Ancak İngiltere'de karantina sürecinin devam etmesi liglerin yeniden başlatılması hakkında soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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29 haftası geride kalan Premier Lig'de Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde liderlik koltuğuna oturuyordu.

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    30 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmekten iki galibiyet uzaklıkta bulunan Liverpool'da, sezonun Hollanda'da olduğu gibi iptal edilmesinin korkusu yaşanıyor.

    Ancak talkSPORT'a konuşan Arsenal'ın efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger "İngiltere'de hangi karar verilirse verilsin, Liverpool herkes için bu sezonun şampiyonudur. En yakın rakiplerine 25 puan fark attıkları harika bir sezon geçirdiler. Jürgen 30 yıldır şampiyonluk bekleyen bir kulüple inanılmaz işler başardı" ifadelerini kullandı.

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