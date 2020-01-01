Arsene Wenger: Ne olursa olsun Liverpool bu sezonun şampiyonudur

Arsenal'ın efsane teknik direktörü, Premier Lig'de sezon iptal edilse bile Liverpool'un şampiyon olarak hatırlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in yeniden başlama projesi ile birlikte Haziran ayında devam etmesi bekleniyor.

Ancak İngiltere'de karantina sürecinin devam etmesi liglerin yeniden başlatılması hakkında soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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29 haftası geride kalan Premier Lig'de Jürgen Klopp'un yönetimindeki , en yakın rakibi 'nin 25 puan önünde liderlik koltuğuna oturuyordu.

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30 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmekten iki galibiyet uzaklıkta bulunan Liverpool'da, sezonun 'da olduğu gibi iptal edilmesinin korkusu yaşanıyor.

Ancak talkSPORT'a konuşan 'ın efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger "İngiltere'de hangi karar verilirse verilsin, Liverpool herkes için bu sezonun şampiyonudur. En yakın rakiplerine 25 puan fark attıkları harika bir sezon geçirdiler. Jürgen 30 yıldır şampiyonluk bekleyen bir kulüple inanılmaz işler başardı" ifadelerini kullandı.