Arsene Wenger: İnsanlar sizden her yıl daha fazlasını istiyor

Arsene Wenger, kendi döneminde Premier Lig'i ilk dörtte bitirmenin başarı olarak görülmediğini, şu anda ise bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti.

'ın eski menajeri Arsene Wenger, takımın şu anki durumunun kendisinin Arsenal'da ne kadar iyi bir iş çıkardığının ortaya çıkardığını söyledi.

BeIN Sports' a yaptığı açıklamada, "İnsanlar her yıl sizden daha fazlasını istiyor. Bunu Arsenal'da deneyimledim," diyen Fransız teknik direktör, "Üst üste 20 yıl boyunca Premier Lig'de ilk dörtte yer aldık; ama sonunda bu insanlara yeterli gelmemeye başladı" dedi.

"Bugün ise Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne katılsa insanlar çok mutlu olurlar," diyen Wenger, "Aynı durum Mauricio Pochettino için de geçerli. Dört-beş yıl boyunca ne kadar iyi iş yapmış olursanız olun, insanlara daha fazlasını yapabileceğinizi göstermek zorundasınız. Pochettino da şu an bu durumun sıkıntısını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

" ile iki-üç yıl önce karşılaştığımda, güçlü yanlarının farkında, kulübün içinde yetişen oyunculardan iyi bir çekirdeğe sahip, genç ve başarıya aç bir takım gibi görünüyorlardı," diyen 69 yaşındaki teknik direktör, "Bugün ise tam olarak aynı kimyayı hissetmiyorsunuz" yorumunu yaptı.