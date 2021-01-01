Arsene Wenger: Gerekirse Arsenal'a yardım ederim
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Bu sezon Premier Lig'de istediği tabloyu çizemeyen Arsenal'ın eski menajeri Arsene Wenger, eski kulübüne kapılarını açtı.
NBC Sports'a konuşan Wenger, "Gerekirse onlara yardım ederim ama bunun olacağını hiç sanmıyorum. Zaman iyi bir doktordur." şeklinde konuştu.
Premier Lig'de üst üste aldıkları Chelsea ve Brighton galibiyetine rağmen 13. sırada yer alan Arsenal'ın üzerindeki baskı sürüyor.
21 yıl boyunca Londra ekibinin menajerliğini üstlenen Arsene Wenger, 3 kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.