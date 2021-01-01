Arsene Wenger: Gerekirse Arsenal'a yardım ederim

Arsenal'ın eski menajeri Arsene Wenger, Londra ekibine dönmeyi düşünebileceğini ancak bunun gerekli olacağına inanmadığını söyledi.

Bu sezon Premier Lig'de istediği tabloyu çizemeyen 'ın eski menajeri Arsene Wenger, eski kulübüne kapılarını açtı.

NBC Sports'a konuşan Wenger, "Gerekirse onlara yardım ederim ama bunun olacağını hiç sanmıyorum. Zaman iyi bir doktordur." şeklinde konuştu.

Premier Lig'de üst üste aldıkları ve galibiyetine rağmen 13. sırada yer alan Arsenal'ın üzerindeki baskı sürüyor.

Daha fazla takım

21 yıl boyunca Londra ekibinin menajerliğini üstlenen Arsene Wenger, 3 kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.