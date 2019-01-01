Arsene Wenger futbola geri döndü

Arsenal’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Arsene Wenger, FIFA’nın yeni Global Futbol Gelişim Departmanı sorumlusu oldu.

2018-2019 sezonunun bitiminin ardından 22 yıllık kariyerine nokta koyan 70 yaşındaki teknik adam, FIFA bünyesinde çalışmaya başlayacak.

Premier Lig tarihinin en uzun süre takım çalıştıran isimlerinden biri olan Wenger, Arsenal ile 3’ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kazandı.

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FIFA, Niko Kovac’ın ayrılmasının ardından ’i çalıştıracağı konuşulan Fransız teknik adamın Global Futbol Gelişim Departmanı’nın başına getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arsene Wenger “Böyle önemli bir göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Bunun sebebi sadece izleyici gözüyle futbolu analiz etmekle ilgilendiğim için değil, aynı zamanda FIFA’nın bana verdiği bu görevin bütün dünyayı alakalı olması. FIFA’nın sporun kendisini ve oyunla ilgili değişik bileşenleri geliştireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise “Arsene Wenger’in bilgisi ve tutukusu onu futbolun içindeki en saygın insanlardan biri haline getiriyor. Wenger’in ekibimize dahil olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.