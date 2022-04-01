Fenerbahçe'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, ESPN'e yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun yönetmesi zor bir isim olmadığını söyledi.

Mesut'un özel yeteneklere sahip, yaratıcı bir oyuncu olduğunu belirten Fransız futbol adamı, gurbetçi oyuncunun oynarken eğlenmesi gerektiğini belirtti.

Ne söylendi?

"Mesut bir artist gibi ve bu tarz oyuncular her zaman daha duygusal olur. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların yardıma ihtiyacı var.

"Bir futbol takımını yönetmenin iki yolu vardır. Ya herkesin aynı şeyi yapmasını istersiniz ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursunuz.

"Savunmaya daha az yardım eden ama takıma yaratıcılık katan oyunculara ihtiyaç duyabilirsiniz ancak böyle bir oyuncuyla oynayacaksanız, eksiklerini telafi edecek bir takım oluşturmanız gerekir. Bunun üzerine düşünmeniz lazım."

Arsenal'de altı kupa kazandı

Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer olduğu Fenerbahe'de bu sezon 22 maça çıkan Mesut sekiz gol atmıştı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından erken kopmasının önüne geçemeyen 33 yaşındaki yıldız Arsenal'de oynadığı dönemde altı kez kupa sevinci yaşarken, İngiliz takımı için 238 maça çıkmış ve 45 gol atmıştı.

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