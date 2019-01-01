Arsene Wenger: Bayern Münih hakkında konuşmaktan çekinmiyorum

Arsene Wenger, Alman devi Bayern Münih'e olan hayranlığını dile getirirken hakkında çıkan spekülasyonları da körükledi.

'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, kapılarını açık tutuyor.

70 yaşındaki teknik direktör, 2018 yılında Arsenal'den ayrıldığından beri henüz bir takımla anlaşmaya varmadı. Ancak Fransız teknik adam, verdiği demeçlerde doğru teklif geldiğinde görev başına geçeceğini belirtti.

Son zamanlarda Bayern Münih ile anılan Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Bayern Münih hakkında konuşmaktan çekinmiyorum çünkü kulüpteki insanları otuz yıldır tanıyorum. Uzun zaman önce neredeyse Bayern ile anlaşıyordum. Söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerini kullandı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Bayern Münih, teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı. Wenger, Alman devinde şu an çalışıp çalışmayacağı soruları üzerine ise, "Yetkililerle hiç konuşmadım o yüzden böyle bir şey olabilir mi bir fikrim yok. Sadece sevdiğim şeyi yapmak istiyorum. Yeşil sahalara dönüp dönmeyeceğime henüz karar vermedim. Yorumculuk yapmaktan memnunum ama sahalarda olmayı da özlüyorum. Benim için zor bir karar. Bu kararı önümüzdeki birkaç gün içinde vereceğim" yanıtını verdi.

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Fransız teknik direktör, Alman futbolunda sevdiği özelliğin sorumluluk almaları olduğunu söylerken açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"Onlarda hayranlık duyduğum konu her zaman sorumluluk alarak oynamaları. Bayern her zaman topa sahip olmaktan korkmayan, topu ileriye taşıyan ve oyunu domine eden bir takım. Geçmişte de hep böyle yaptılar."

Bayern Münih teknik direktör arayışlarını sürdürürken, bu pozisyon için Mauricio Pochettino, Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri isimleri de ön plana çıkıyor.