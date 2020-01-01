Arsene Wenger: "Arsenal'e hiçbir şartta geri dönmeyeceğim"

2018'de Arsenal'den ayrıldıktan beri takım çalıştırmayan Arsene Wenger, teknik direktörlük kariyerine devam etmeyeceğinin sinyllerini verdi.

2018 yazında 22 yıl boyunca sürdürdüğü 'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Arsene Wenger, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fransız teknik adam geçtiğimiz yıl FIFA Dünya Futbol Geliştirme Direktörü olarak atanmıştı.

Haberin devamı aşağıda

beIN Sports'a konuşan Wenger, Arsenal'e herhangi bir görevle geri dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Kendime her zaman Arsenal'den tamamen ve kesin olarak ayrıldığımı söyledim. Verdiğim karar da tam olarak bu." şeklinde yanıt verdi.

Daha fazla takım

Wenger, Arsenal'deki başarılı yıllarına dair şöyle konuştu: "Takımın başında 1.235 maça çıktım. İyi ve kötü zamanlarım oldu ama kulübün değerlerini her zaman korumaya çalıştık. Bunu da başardığımı düşünüyorum."

Arsenal'in 2003-04 sezonunu namağlup olarak şampiyon tamamlaması ve 'un da bu sezon bu unvana sahip olma şansını yitirmesiyle ilgili de konuşan Wenger, "Liverpool'un bu sezon kaybettiğini görmek beni memnun etmişti. Ligi namağlup tamamlayabilirlerdi ama bunu tekrarlamanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha gördük." dedi.