Arsenal’in eski yıldızları Bacary Sagna ve Emmanuel Petit, kulübün düşen formuna isyan etti.

Mikel Arteta yönetiminde geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Arsenal, uzun bir aradan sonra Avrupa Kupaları’ndan uzak kalmıştı.

Londra temsilcisi, yeni sezona da pek iç açıcı bir başlangıç yapamadı. İlk haftada Brentford’a mağlup olan Arsenal, ikinci hafta karşılaşmasında da Chelsea’ye mağlup oldu.

Kulübün efsane isimlerinden Emmanuel Petit ve Bacary Sagna da sert eleştirilerde bulundular.

“Arsenal’in DNA’sı kayboldu!”

Fransız kanalı RMC Sport’a konuşan Sagna, Arsenal’in gidişatından memnun olmadığını şu cümlelerle dile getirdi:

“Kulübün DNA’sı kaybolmuş, dürüst olmam gerekirse Arsenal maçlarını izlediğim zaman büyük ihtimalle kaybedeceklerini düşünüyorum. Ne zaman aptal bir gol yiyeceğiz diye beklemeye geçiyorum.”

“Nasıl olur da 150 milyon euro’luk harcama yapıp yalnızca genç oyuncular transfer edersiniz. Gelecek için iyi bir planlama olabilir ama birilerinin günümüzü de düşünmesi gerekiyor.”

“Benim Arsenal’de oynadığım dönemde oyuncular Arsenal’e transfer etmek için can atardı, şimdi ise bu DNA’mız kayboldu.”

“Belki oyuncularımız iyi karaktere sahip oyunculardır ama kariyerlerinde daha önce kupalar kazanmış isimler değiller. Günümüzde bazı gençlerin nasıl olduklarını bilirsiniz, birilerinin onlara yol göstermesi gerekir.”

“Kariyerinde kupa kazanmamış oyuncuların dedikleri çoğu zaman dikkate alınmaz.”

“Arsenal beni ararsa neden olmasın?”

Kulübün efsane isimlerinden Petit ise benzer kaygılarını dile getirirken göreve hazır olduğunun da altını çizdi:

“Şu anda Arsenal’i izlediğimde hiçbir şey hissetmiyorum, artık benim için bir şey ifade etmiyor.”

“Kulübün planı nedir bilen var mı? Bu yaz neredeyse ligin en çok harcama yapan takımı olduk. Artık benim aklım almıyor.”

“Eğer Arsenal benimle iletişime geçerse neden olmasın? Ama her şeyi belirli olan bir projeyle gelmeleri gerekiyor. Transfer komitesine farklı bir bakış açısı getirebileceğimi düşünüyorum.”

Daha fazlası için:

Juventus'un eski yıldızı Serie A'ya farklı bir formayla dönüyor

İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nu yere göğe koyamadı

ÖZEL | "Batshuayi, Beşiktaş'ta Chelsea'ye neler kaçırdığını gösterecek"