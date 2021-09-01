Büyük bir krizde yer alan Arsenal’de efsane isim, gelinen noktadan yönetimi sorumlu tuttu.

Geçtiğimiz sezonda beklentilerin uzağında kalan Arsenal, yeni sezona da büyük bir hayal kırıklığıyla başladı.

Premier Lig’in ilk üç haftasında da mağlup olan Arsenal’in son olarak Manchester City karşısında yaşadığı 5-0’lık hezimet, bardağı taşıran son damla oldu.

Kadrosuna White, Odegaard ve Tomiyasu gibi isimleri katarken 130 milyon pound’u geçen bir transfer harcaması yapan Arsenal’de, yönetim de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

“Ben daha iyi iş çıkarırdım!”

Arsenal’in eski futbolcusu Paul Merson, Sky Sports’a yaptığı açıklamalarla kulübün transfer politikasını eleştirdi:

“Size şunu söylüyorum, ben Edu’dan daha iyi iş çıkarırdım.”

“Milli aradan sonra Arsenal için yeni sezon başlayacak diyebiliriz, önlerinde kazanabilecekleri maçlar olacak.”

“Ancak bundan sonra da sonuç alamazlarsa Arteta baskıyı hissedecek. Bu kadar para harcadıktan sonra aldığınız oyuncuların iyi performans göstermesi gerekir.”

“Onunculuk iyi sonuç olur”

Merson, takımının ligdeki şansını ise şöyle değerlendirdi:

“Eğer Arsenal beşinci veya altıncı olarak bitirirse beklentilerin ötesine geçmiş olur, onunculuk ise kabul edilebilir bir sıralama olacaktır.”

“Leicester ve Tottenham’ın önünde bitirebileceklerini düşünmüyorum. Everton ve West Ham gibi kulüpler de var, artık işler kolay değil.”

“Diğer takımlar gerçekten iyi oyuncular aldılar. Aston Villa Danny Ings’i aldı. Örneğin Arsenal, neden Ings için devreye girmedi?”

“Arsenal’in transferleri beni endişelendiriyor. Artık takımın Manchester United’dan bir oyuncu kaptığını göremiyoruz.”

Daha fazla okuma