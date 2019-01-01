Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta

Kuzey Londra ekibi, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 37 yaşındaki eski oyuncusunu getirdi.

Unai Emery'nin görevine son veren Premier Lig ekibi , teknik direktörlük koltuğuna 'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'yı getirdi.

Futbolculuk döneminde 5 yıl boyunca formasını giydiği Arsenal'de 2 kez İngiltere Community Shield, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşayan Arteta, çıktığı 150 resmi müsabakada 16 gol atıp, 11 asist yaptı.

37 yaşındaki Arteta, antrenörlük kariyerine ise 2016-17 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak başladı.

Arsenal, Premier Lig'in 17 haftası geride kalırken topladığı 22 puanla lider 'un 27 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.