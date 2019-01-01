Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta
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Getty/Goal
Unai Emery'nin görevine son veren Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktörlük koltuğuna Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'yı getirdi.
Futbolculuk döneminde 5 yıl boyunca formasını giydiği Arsenal'de 2 kez İngiltere Community Shield, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşayan Arteta, çıktığı 150 resmi müsabakada 16 gol atıp, 11 asist yaptı.
37 yaşındaki Arteta, antrenörlük kariyerine ise 2016-17 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak başladı.
Arsenal, Premier Lig'in 17 haftası geride kalırken topladığı 22 puanla lider Liverpool'un 27 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.