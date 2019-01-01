Premier Lig

Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta

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Getty/Goal
Kuzey Londra ekibi, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 37 yaşındaki eski oyuncusunu getirdi.

Unai Emery'nin görevine son veren Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktörlük koltuğuna Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'yı getirdi.

Futbolculuk döneminde 5 yıl boyunca formasını giydiği Arsenal'de 2 kez İngiltere Community Shield, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşayan Arteta, çıktığı 150 resmi müsabakada 16 gol atıp, 11 asist yaptı.

37 yaşındaki Arteta, antrenörlük kariyerine ise 2016-17 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak başladı.

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Arsenal, Premier Lig'in 17 haftası geride kalırken topladığı 22 puanla lider Liverpool'un 27 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.

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