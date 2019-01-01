Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta oluyor
Başarısız sonuçların ardından Unai Emery’nin görevine son veren, takımı geçici olarak antrenör Freddie Ljungberg’e emanet eden Arsenal’in yeni teknik direktörü belli oluyor.
Londra ekibi, Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan eski kaptanı Mikel Arteta ile el sıkıştı.
Arsenal’in Manchester City ile görüşmelerini sürdürdüğü, bir iki gün içerisinde anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi.
Arsenal'i Everton deplasmanına Ljungberg’in çıkarması, Arteta’nın ise o maçta tribünde yer alması bekleniyor.
Napoli ile olan sözleşmesi feshedilen Carlo Ancelotti’nin ismi de bu Arsenal ile anılıyordu ancak kulüp yönetimi Arteta’ta karar kıldı.
İspanyol çalıştırıcı büyük ihtimalle deplasmanda Bournemouth ile oynanacak Premier Lig maçında takımın başında olacak.
37 yaşındaki Arteta futbolculuk kariyerinde 5 sezon boyunca Arsenal formasını giymişti.