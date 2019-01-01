Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta oluyor

Arsenal, teknik direktörlüğe şu anda Manchester City'de antrenörlük yapan eski futbolcusu Mikel Arteta’yı getiriyor.

Başarısız sonuçların ardından Unai Emery’nin görevine son veren, takımı geçici olarak antrenör Freddie Ljungberg’e emanet eden ’in yeni teknik direktörü belli oluyor.

Londra ekibi, ’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan eski kaptanı Mikel Arteta ile el sıkıştı.

Arsenal’in Manchester City ile görüşmelerini sürdürdüğü, bir iki gün içerisinde anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi.

Arsenal'i deplasmanına Ljungberg’in çıkarması, Arteta’nın ise o maçta tribünde yer alması bekleniyor.

ile olan sözleşmesi feshedilen Carlo Ancelotti’nin ismi de bu Arsenal ile anılıyordu ancak kulüp yönetimi Arteta’ta karar kıldı.

Haberin devamı aşağıda

İspanyol çalıştırıcı büyük ihtimalle deplasmanda ile oynanacak Premier Lig maçında takımın başında olacak.

37 yaşındaki Arteta futbolculuk kariyerinde 5 sezon boyunca Arsenal formasını giymişti.