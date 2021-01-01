Arsenal'in sahibi Josh Kroenke'den net mesaj: Bu kulüp satılık değil!

Arsenal'in sahibi Stan Kroenke'nin oğlu Josh Kroenke, kulübü satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

Bugün itibarıyla başarısızlıkla sonuçlanmış gibi görünen Avrupa Süper Ligi projesine de değinen Kroenke, Londra ekibinin taraftarlarının merak ettiği soruları cevapladı ve öz eleştiri yapmaktan kaçınmadı.

Josh Kroenke ne söyledi?

Online olarak gerçekleşen 30 dakikalık görüşmede merak edilen birçok soruyu cevaplayan Kroenke, kulübü zamanla daha ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi:

"Kulüpten bağımsız güçler tarafından oldukça zor bir durumun içine girmek durumunda kaldık. Bu yüzden bana güvenmemekte ya da bana şüpheyle yaklaşmakta özgürsünüz ama taraftarlarımızla güçlü bir ilişki kurup, kulübü ileriye taşıyabilmeyi umuyorum. Arsenal'i satmak gibi bir niyetimiz yok ve daha iyi olmak istiyoruz."

"Güven inşa edeceğiz"

Avrupa Süper Ligi projesine katılarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarının farkında olduğunu söyleyen Kroenke, ilerleyen dönemde bunu telafi edeceklerinin sözünü verdi:

"Bize güvenin bu hafta itibarıyla sıfırlandığını anlayabiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımızla eskisinden de güçlü bir bağ kurmak için sık sık bir araya gelmek istiyorum. Beni bundan sonra daha sık göreceğinize dair size söz veriyorum. Sizlerle olan bağı daha güçlü hale getirebilmek için elimden geleni yapacağım."

Özür diledi

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul ettiği için Arsenal taraftarından özür dileyen Kroenke, bu kararın sebebini de açıkladı:

"Proje gerçekten de çok hızlı şekillendi. Kendimize Avrupa Süper Ligi'nin mi yoksa Arsenal'in olmadığı Avrupa Süper Ligi'nin mi daha kötü olduğu sorusunu sorduk. Bizim için çok zor bir seçimdi ama bu organizasyonun Arsenal olmadan düzenlenmesinin bizim için daha kötü olacağına karar verdik.

"Kendimize sorduğumuz ikinci soru taraftarlarımızın ne istediğiydi. Bana göre taraftarlarımız Arsenal ile Barcelona'nın daha sık karşılaşmasından memnun olur. Avrupalı taraftarların en iyi takımların daha sık karşılaşmasından memnuniyet duyacağına inanıyorum çünkü ulusal ligler fazlasıyla tahmin edilebilir.

"Yine de İngiliz taraftarların ulusal liglerine olan bağlılığı bizim için büyük bir dersti. Bir Chelsea taraftarının dediği gibi, taraftarlar Stoke deplasmanındaki soğuk geceleri de seviyor. İngiliz taraftarların vermek istediği mesajı oldukça iyi anladık. Yanlış bir adım attık ve önümüzdeki dönemde bunu düzelteceğiz."

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