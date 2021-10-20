Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Elneny, Galatasaray'a transfer oluyor

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Arsenal'in oyuncusu Mohamed Elneny, ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray formasını giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray, devre arasındaki transfer döneminde İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'le sözleşme imzalamak istiyor.

İngiliz basınında çıkan bazı haberelere göre, Mısırlı futbolcunun bu sezon Arsenal'da yeterince forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu belirtiliyor. Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray'ın, başarılı orta saha oyuncusu için devreye gireceği yazılırken İngiliz ekibinin 29 yaşındaki oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli istemeyeceği konuşuluyor.

Ne söylendi?

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Arsenal'in oynatmayı düşünmediği oyuncular arasında bulunuyor. Arsenal, transfer döneminde Mısırlı futbolcuyu takımdan göndererek maaş yükünden de kurtulacak. İngiliz ekibi, bonservis bedeli istemeyeceği için Elneny'nin Galataray'a transferi konusunda herhangi bir problemin ortaya çıkmayacağı söyleniyor.

Mostafa Mohamed, Elneny transferi için devreye girdi

Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed'in de Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Elneny'le konuştuğu ve Sarı Kırmızılı takıma katılması için Mısırlı oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.

6 numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu Elneny, Galatasaray'ın orta alandaki problemlerini çözebilecek bir oyuncu profilinde bulunuyor.

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Mohamed Elneny, orta alandaki başarılı performansıyla takdir toplamıştı.

Mohamed Elneny'nin kariyeri

1992 yılında Mısır'da doğan Mohamed Elneny, El Ahly Kairo takımında futbola başladı. El Ahly'den, El Makawloon takımına transfer olan Mısırlı oyuncu gösterdiği iyi performansın ardından İsviçre'nin Basel takımının ilgisini çekti. 640 bin euro bedelle İsviçre temsilcisine katılan orta saha oyuncusu, etkili performansıyla İngiliz devi Arsenal'in de dikkatini çekti.

12.5 milyon euro bonservisle Arsenal'e transfer olan Elneny, İngiltere Premier Ligi'nin yolunu tuttu. Daha sonra 2019 yılında Beşiktaş'a kiralanan Mısırlı futbolcu, 1 yıllık kiralık döneminin ardından tekrar Arsenal'e döndü.

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