Arsenal'in golcüsü Pierre Aubameyang'a sıtma teşhisi kondu

Arsenal'in forvet oyuncusu Pierre Aubameyang, milli maç için gittiği ülkesi Gabon'da sıtmaya yakalandı. Teşhis kondu, oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Slavia Prag deplasmanına giden Arsenal'in kadrosunda Pierre-Emerick Aubameyang'in yokluğu fark edildi. Oyuncunun herhangi bir sakatlığı bilinmiyordu. Beklenen açıklama daha sonra Gabonlu oyuncunun kendisinden geldi ve sosyal medyadan sıtmaya yakalandığını açıkladı.

Aubameyang, geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de oynanan ve Arsenal'in 3-0 kazandığı Sheffield United maçında da forma giyememişti.

Pierre Aubameyang ne dedi?

Aubameyang, geçen ayki milli maç arasında ülkesi Gabon'a gitmişti. Oyuncu orada sıtma hastalığına yakalandığını açıkladı ve hastane yatağında yatarken resmini paylaştı.

Arsenal kaptanı Instagram'da şu ifadeleri kullandı:

"Hey millet, tüm mesajlar ve çağrılar için teşekkürler. Ne yazık ki, birkaç hafta önce Gabon'da milli takım görevindeyken sıtma hastalığına yakalandım."

"Bu hafta hastanede birkaç gün geçirdim ama virüsü bu kadar çabuk tespit edip tedavi eden harika doktorlar sayesinde şimdiden her gün çok daha iyi hissediyorum."

"Son birkaç haftadır kendimi gerçekten iyi hissetmiyordum ama yakında her zamankinden daha güçlü olacağım! Şimdi bizim çocukları izleyeceğim. Bizim için önemli bir maç! Haydi Arsenal!"

Sıtma nedir?

Her yıl sıtmadan dolayı 400.000'den fazla insan ölüyor. Yıllık kurbanların yarısından fazlası çocuklar oluyor. Semptomları çok çeşitlidir. Ateş, titreme, terleme ve baş ağrısı en sık görülenlerdir. Daha az yaygın olanlar ise mide bulantısı, kusma, kas ağrıları, merkezi sinir sistemi bozuklukları, böbrek yetmezliği ve hatta komadır.

Aubameyang kaç maç daha kaçırabilir?

Aubameyang, Pazar günü Emirates Stadyumu'nda Fulham'a karşı oynanacak Londra derbisinde de büyük ihtimalle yer alamayacak.

Deneyimli forvetin tam formuna kavuşması ne kadar süreceği belli değil. O nedenle Fulham maçından beş gün sonra oynanacak Everton müsabakasında da yer alamayabilir.

Aubameyang bu sezon ne yaptı?

Aubameyang, hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle bu sezon toplam yedi maçta forma giyemedi.

Gabonlu oyuncu, bugüne kadar tüm kulvarlarda 33 maç oynadı ve 14 gol attı. Son golünü ise 6 Mart'ta 1-1 sona eren Burnley deplasmanında attı.