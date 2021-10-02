Arsenal'in genç yıldızı Saka, Brighton maçında topallayarak sahadan ayrıldı

Arsenal'in milli futbolcusu Saka, Brighton maçında topallayarak sahadan ayrılınca hem Arsenal hem de İngiliz taraftarları tedirgin etti.

Arsenal, cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Brighton maçında İngiliz oyuncusu Bukayo Saka'nın sakatlanmasıyla sarsıldı.

Premier Lig'de Brighton'a karşı oynadığı maçı bitiremeyen ve sahadan topallayarak çıkan Saka, ciddi bir sakatlık geçirme riskiyle karşı karşıya.

Topçular, bu sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son maçlardaki performanslarıyla alkış toplamıştı. Toparlanma evresine giren Arsenal, Premier Lig'de oynadığı son maçta Brighton ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Brighton karşılaşmasından sonra, sahadan topallayarak çıkan Saka hem Arsenal taraftarlarını hem de İngiliz seyircileri endişelendirdi.

Ne yaşandı?

Saka; Arsenal'in, Brighton'a konuk olduğu maçta girdiği ikili mücadelelerden sert darbeler aldı. Aldığı müdahalelerden sonra bir sorunu görünmeyen genç oyuncu, sahada kalmaya devam etti.

Ancak, dakikalar geçtikçe aldığı darbelerden dolayı topallamaya başlayan Saka, Mikel Arteta tarafından oyundan alındı. İngiliz milli futbolcunun yerine, Ashley Maitland-Niles oyuna girdi.

Arsenal'in performansı nasıl?

Saka'nın yerine oyuna dahil olan Maitland-Niles, çok kısa süre sahada kalabildi ve oyunun gidişatını etkileyemedi. Böylece, Brighton ile Arsenal 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

Karşılaşmayı kazanması halinde Premier Lig'in zirvesine yerleşecek olan Brighton, mücadelenin berabere bitmesiyle 5. sırada kaldı. 7 maçın sonunda ise Arsenal, 10 puanla Premier Lig'in 9. basamağında bulunuyor.

Maçın ardından, İngiliz Milli Takım yetkilileri Saka konusunda daha fazla endişe duyarken genç oyuncunun durumunun iyi olmasını umuyorlar.

Milli aradan sonra Arsenal, Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Mücadele, 18 Ekim tarihinde oynanacak.

Bu arada İngiltere, ekim ayında Andorra ve Macaristan'a karşı iki Dünya Kupası eleme maçına çıkacak. I Grubu'nda mücadele eden İngilizler, Andorra ve Macaristan maçlarını kazanmayı hedefliyor.

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