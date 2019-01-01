Arsenal'e transfer tavsiyesi: "Mesut Özil'i satın ve 4 oyuncu alın"

Arsenal'in eski futbolcusu Kevin Campbell, Mesut Özil'in gönderilmesini ve gelecek transfer bedeliyle yeni futbolcular alınması gerektiğini belirtti.

1987 ve 1994 yılları arasında 'de oynayan ve bir dönem 'da da forma giyen eski santrfor Kevin Campbell, Arsenal'e transfer tavsiyesinde bulundu.

Campbell, son dönemdeki performansıyla oldukça eleştiri alan Mesut Özil'in başka bir takıma transfer edilmesini ve elde edilen parayla 4 yeni oyuncu alınmasını söyledi:

"Özil'in artık Arsenal'e yeterince katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de çok yetenekli ve muazzam bir futbolcu. Ancak bana kalırsa yeteneğini yeteri kadar kullanamıyor. Onun transferinden gelecek parayla 4 tane futbolcu alıp kadroyu genişletebilirler. 1 futbolcunun transferiyle 4 tane yeni isim alabiliyorsanız, bu transfere öncelik vermelisiniz."