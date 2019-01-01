Arsenal'e transfer tavsiyesi: "Mesut Özil'i satın ve 4 oyuncu alın"
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1987 ve 1994 yılları arasında Arsenal'de oynayan ve bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski santrfor Kevin Campbell, Arsenal'e transfer tavsiyesinde bulundu.
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Campbell, son dönemdeki performansıyla oldukça eleştiri alan Mesut Özil'in başka bir takıma transfer edilmesini ve elde edilen parayla 4 yeni oyuncu alınmasını söyledi:
"Özil'in artık Arsenal'e yeterince katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de çok yetenekli ve muazzam bir futbolcu. Ancak bana kalırsa yeteneğini yeteri kadar kullanamıyor. Onun transferinden gelecek parayla 4 tane futbolcu alıp kadroyu genişletebilirler. 1 futbolcunun transferiyle 4 tane yeni isim alabiliyorsanız, bu transfere öncelik vermelisiniz."