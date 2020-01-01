Arsenal

Arsenal'den 22 yılın en kötü hücum performansı

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Alexandre Lacazette Arsenal 2020-21
Getty Images
Aston Villa'ya Emirates Stadı'nda gol atamadan kaybeden Arsenal, rakip kale önünde zorlanmayı sürdürüyor.

Arsenal'in hücumdaki problemleri sona ermiyor.

Ligin 8. haftasında Aston Villa'ya kendi evinde 3-0 kaybeden Mikel Arteta'nın ekibi son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetini alırken bir kez daha rakip kale önünde zorlandı.

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Ligde şu ana dek dokuz gol atabilen Arsenal, 1998-99 sezonundan bu yana ilk sekiz haftalar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşadı. 

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    Takımın hücumda yaşadığı problemleri anlatan bir diğer istatistik ise, Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal kariyerinde ilk kez bir iç saha lig maçında şut atmaması oldu.

    Son dört maçta sadece bir gol atabilen Arsenal, Premier Lig'de 2020-21 sezonunun 9. haftasında Leeds United ile deplasmanda karşılaşacak.

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