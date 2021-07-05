Arsenal'dan ayrılan Guendouzi, Cengiz Ünder'in yeni takım arkadaşı olabilir

Genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımla üç yıl süren Arsenal macerasını noktaladığını açıkladı.

2020/21 sezonunu Hertha Berlin’de kiralık olarak geçiren Guendouzi, Arsenal defterini kapadığını duyurdu.

2018’de Fransa’nın Lorient takımından transfer edilen Fransız oyuncu, Arsenal formasıyla 82 maça çıktı.

En büyük aday Marsilya

Kadrosunu Cengiz Ünder ile güçlendiren Marsilya, Guendouzi’yi de transfer etmek için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Ayrılık haberini Twitter ve Instagram yoluyla duyuran 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı duygusal açıklamada daima bir Arsenallı olarak kalacağını söyledi.

“Emirates Stadı’nı asla unutmayacağım. Taraftarları asla unutmayacağım. Şehri asla unutmayacağım. Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Tek amacım Arsenal renklerini gururla taşımaktı.”

“Burada geçirdiğim süre boyunca, iyi ve kötü zamanlarda bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Elveda Arsenal. Asla unutmayacağım ve daima bir Arsenallı olarak kalacağım.”

“Mesut Özil en iyi Alman oyuncu”

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil’i Almanya’nın açık ara en iyi oyuncusu olarak tanımlayan Guendouzi, Bild'e verdiği röportajda Özil’i bir ağabey gibi gördüğünü söylemişti.

Genç oyuncu, Kuzey Londra’daki hayata uyum sağlama sürecinde, Lorient’dan geldiğinde kendisini kanatları altına alan Özil’den büyük yardım görmüş.

“Mesut harika bir rol model ve benim için bir kardeş gibi.”

“Arsenal’da beni kanatları altına aldı ve bana birçok tavsiyede bulundu. Bana her zaman ‘kendine ve yeteneklerine güven. Güçlü yanlarıma inan, çünkü üst düzey kulüplerde oynayabilecek potansiyele sahipsin’ derdi.”

“Ona hem futbolcu, hem insan olarak büyük saygım var. Hayranlık duyduğum biri. Hertha’da oynarken bile sürekli iletişim halindeydik. Telefonla konuşuyor ya da mesajlaşıyorduk.”

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