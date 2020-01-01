Arsenal'da Mesut Özil'i bekleyen tehlike: Kadronun dışında kalabilir

Arsenal'da uzun süredir forma şansı bulamayan Mesut Özil, Topçular'ın 25 kişilik lig kadrosunun dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından menajeri Mikel Arteta, 25 kişilik Premier Lig kadrosunu belirleme sıkıntısıyla karşı karşıya.

Premier Lig takımlarının 25 kişilik kadrolarını bildirmek için 20 Ekim'e kadar zamanı var. Bu kadrolarda ise en az sekiz, en fazla 17 tane kulübün yetiştirmediği oyuncu bulunabiliyor.

Fakat Arsenal'ın Thomas Partey transferinin ardından bu sayı 19'a yükselmiş durumda. Bu durumda iki oyuncunun kadro dışında kalması gerekecek.

En büyük aday ise haftada 350 bin sterlin kazanan ve Arsenal'ın en fazla maaş alan oyuncusu olan Mesut Özil.

Mesut'un bulduğu sürenin çok yetersiz olduğu düşünülürse, yıldız oyuncu yüksek maaşına rağmen kendisini kadronun dışında bulabilir.