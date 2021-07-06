Arsenal'a veda eden Guendouzi, Cengiz Ünder'in yeni takım arkadaşı oldu

Genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımla üç yıl süren Arsenal macerasını noktaladığını açıklamıştı.

2020/21 sezonunu Hertha Berlin’de kiralık olarak geçiren Guendouzi, önümüzdeki sezon Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın formasını giyecek. Guendouzi'nin kiralık sözleşmesinde gelecek yaz için zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

2018’de Fransa’nın Lorient takımından Arsenal'a transfer olan Fransız oyuncu, Londra ekibinde 82 maça çıktı.

Marsilya transferde hızlı

Kadrosunu Cengiz Ünder ile güçlendiren Marsilya, Barcelona'dan Konrad de la Fuente'yi, Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi ve Flamengo'dan Gerson'u da renklerine bağlamıştı.

Marsilya Cengiz Ünder transferini Burhan Altıntop ile duyurdu

Ayrılık haberini Twitter ve Instagram yoluyla duyuran 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı duygusal açıklamada daima bir Arsenallı olarak kalacağını söyledi.

Thank you Arsenal FC, thanks for everything ! I discovered and learned so much during my time here. It would be impossible to list everything without forgetting one memory or word… But I will never forget any minute spent with the Gunners jersey. pic.twitter.com/LjjlOyzwwM — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) July 6, 2021

“Emirates Stadı’nı asla unutmayacağım. Taraftarları asla unutmayacağım. Şehri asla unutmayacağım. Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım. Tek amacım Arsenal renklerini gururla taşımaktı.”

“Burada geçirdiğim süre boyunca, iyi ve kötü zamanlarda bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Elveda Arsenal. Asla unutmayacağım ve daima bir Arsenallı olarak kalacağım.”

“Mesut Özil en iyi Alman oyuncu”

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil’i Almanya’nın açık ara en iyi oyuncusu olarak tanımlayan Guendouzi, Bild'e verdiği röportajda Özil’i bir ağabey gibi gördüğünü söylemişti.

Genç oyuncu, Kuzey Londra’daki hayata uyum sağlama sürecinde, Lorient’dan geldiğinde kendisini kanatları altına alan Özil’den büyük yardım görmüş.

“Mesut harika bir rol model ve benim için bir kardeş gibi.”

“Arsenal’da beni kanatları altına aldı ve bana birçok tavsiyede bulundu. Bana her zaman ‘kendine ve yeteneklerine güven. Güçlü yanlarıma inan, çünkü üst düzey kulüplerde oynayabilecek potansiyele sahipsin’ derdi.”

“Ona hem futbolcu, hem insan olarak büyük saygım var. Hayranlık duyduğum biri. Hertha’da oynarken bile sürekli iletişim halindeydik. Telefonla konuşuyor ya da mesajlaşıyorduk.”

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