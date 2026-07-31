Arsenal yüzünden: Real Madrid, Vinicius'un menajerlerine görüşmeleri durdurduğunu bildirdi

Aylarca süren çıkmaza giren müzakerelerin ardından Real Madrid yönetimi, oyuncunun menajerlerine resmi ve kesin bir bildirimde bulunarak topu Vinicius Junior'ın sahasına attı; masadaki teklif nihai ve geri dönüşü yok. Ya şimdi imza atacak ya da bu yaz ayrılacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Real Madrid yönetimi, Brezilyalı kanat oyuncusunun temsilcilerine sözleşme yenileme için sunulan son teklifin "son" olduğunu ve herhangi bir mali iyileştirme veya yeni bir müzakere turunun söz konusu olmayacağını bildirdi.

Oyuncunun kampına ulaşan mesaj açık ve net: Bernabeu'daki geleceğini güvence altına almak için mevcut şartları kabul edecek ya da kulüp, oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesi ve daha sonra bedelsiz ayrılması kâbusundan kaçınmak için onu derhal satmaya karar verecek.

Gazetenin ortaya koyduğuna göre Valdebebas'tan gelen bu kararlı hamlenin arkasında iki temel gelişme bulunuyor: İlk olarak, takımın en önemli yıldızlarından birinin geleceğine hâkim olan belirsizlik durumuna son verme isteği. İkincisi ise Arsenal'in ciddi hamlesi ve Brezilyalıyı kadrosuna katma yönündeki ilgisi; bu da yönetimi durumun artık daha fazla beklemeye tahammülü olmadığına ikna etti.

Oyalamaya son vermek için kraliyet kırmızı çizgisi

Real Madrid, Vinicius'u hâlâ "vazgeçilmez oyuncu" olarak görüyor ve performansının büyük bir mali ödülü hak ettiğine inanıyor. Ancak kulüp, pazarlığı mümkün olmayan bir kırmızı çizgi çizdi: Takımın maaş yapısı kutsaldır. Yönetim, soyunma odası dengesini ve kulübün mali istikrarını korumak adına, yıldızlığı ne kadar büyük olursa olsun hiçbir oyuncu için maaş barajını kırmaya kesinlikle hazır değil.

Hazır alternatif ve kulübe senaryosu beliriyor

Senaryo, her iki kanatta da oynayabilen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Diomande'nin gelişinin yaklaşmasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Bu transfer, teknik direktör Mourinho'ya üst düzey bir alternatif kazandıracak ve Vinicius'a olan bağımlılığı azaltacak. Brezilyalının sözleşme yenilemeyi reddetmesi ve geleceğini netleştirmeden kalmaya tutunması halinde ise gelecek sezon yedek kulübesinde oturması bir tehdit olmaktan çıkacak, güçlü bir teknik seçenek haline gelecek.

Satış çekici ile kulübe örsü arasında kalan Vinicius Junior, kritik bir yol ayrımında duruyor. Real Madrid son sözünü söyledi ve karar artık oyuncunun ve menajerinin elinde.