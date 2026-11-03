Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, büyük bir savunma ikilemiyle karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor; ancak bu, İspanyol teknik adam tarafından memnuniyetle karşılanacak ve kıtanın dört bir yanındaki diğer büyük takımların gıptayla bakacağı bir durum olacak.

Bu durum, BBC ağının aktardığına göre, Fransız William Saliba'nın Arsenal antrenmanlarına dönmesinin ardından geldi. Oyuncu, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın İspanya ile oynadığı maçta sahayı terk etmesine neden olan bir sırt sakatlığı yüzünden bu sezonun başından beri formasına hasret kalmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, son sezonlarda Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biriydi; ancak onun yokluğunda yaz döneminde takıma yeni katılan Ezri Konsa sorunsuz bir şekilde oyuna girerek Arsenal'in sıralamanın zirvesine geri dönmesine yardımcı oldu.

Hatta Konsa'nın Aston Villa'dan 55 milyon sterline gelmesinden bu yana, kendisi ve Gabriel Magalhaes güçlü bir ortaklık kurdu. Arsenal, dokuz maçta sadece beş gol yiyerek yeniden ligin en güçlü savunmasına sahip oldu.

Saliba, geçen sezon boyunca sırtındaki bir sorundan muzdaripti; ancak Dünya Kupası'nın ardından bir uzmana görünmesi için gönderildi.

Ameliyat olmasına gerek olmadığına karar verildi; ancak uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyacaktı ve dönüşü için bir tarih belirlenmedi.

Fransız milli oyuncu, Arsenal'in tesislerinde bireysel olarak çalışıyordu; ancak şimdi Slavia Prag'a karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tam antrenmanlara döndü. Bunun ardından ise bayram döneminde yoğun bir maç takvimi ufukta beliriyor.

Saliba ve her zamanki ortağı Gabriel, geçen sezon Arsenal'in 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının başlıca sebebiydi.

Arteta nasıl davranacak?

Arsenal, bu ay başlayacak bir sonraki milli ara öncesinde önümüzdeki cumartesi günü Hull City'yi ağırlayacak.

Bu süre, Saliba'nın yeniden Arteta için düzenli bir seçenek haline gelmeden önce fiziksel kondisyonunu daha fazla geliştirmesine olanak tanıyacak.

Ancak Saliba döndüğünde, Arteta'nın birini hayal kırıklığına uğratması gerekecek.

Ben White ve Jurrien Timber, bu sezon Arsenal'in sağ bek mevkisindeki iki seçeneğiydi ve her ikisi de en üst seviyede güvenilir seçeneklerdi.

İkisi de daha önce fiziksel kondisyonla ilgili sorunlar yaşamıştı; ancak White, bu sezon bir maç hariç Arsenal'in tüm maçlarında hazır durumdaydı.

Konsa, İngiltere Milli Takımı'yla da ilk kez oynadığı sağ bek mevkisine kayabilir ki bu da Saliba'nın her zamanki mevkisinde Gabriel'in yanında oynamasına olanak tanıyacaktır.

Arteta, takımı Arsenal'deki fiziksel gücü önemser ve muazzam bir fiziksel güce sahip olan Konsa'yı sağ bek mevkisine kaydırmak, rakip forvetlere büyük bir meydan okuma sunacaktır.

Ayrıca Saliba'nın dönüşü, stoper Cristhian Mosquera'nın forma şansı bulma ihtimalini azaltıyor. Dizindeki bir sakatlıktan iyileşmiş olmasına rağmen, bu sezon şimdiye kadar az dakika alması da geleceği hakkında soru işaretleri doğuracak.

Arsenal, geçen sezon tüm kulvarlarda 63 maç oynadı; ligi kazandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Arteta bu kez hem şampiyonluğu savunmayı hem de Avrupa'da başarı elde etmeyi hedeflediğinden, elindeki çok sayıda seçeneği rotasyona sokmak için pek çok maç olacak.