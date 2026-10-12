Arsenal yıldızının babası Real Madrid söylentilerine yanıt verdi

Arsenal'in yıldızı Mikel Merino'nun babası, orta saha oyuncusunu Real Madrid'e bağlayan söylentileri yalanlayarak oğlunun Arsenal'de hâlâ mutlu olduğunu vurguladı.

30 yaşındaki İspanyol milli futbolcu, 2024 yılında İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandıktan sonra Real Sociedad'dan ayrılarak 31,6 milyon sterlinlik bir transferle Arsenal'e katıldı.

Bu süre zarfında Merino, hemşehrisi Mikel Arteta'nın yönetiminde Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 86 maça çıktı ve 16 gol ile 8 asistlik katkı sağladı.

Merino, Kuzey Londra'daki ilk iki yılında Arsenal soyunma odasının paha biçilemez bir üyesi olduğunu kanıtladı ve geçici olarak santrfor pozisyonunda oynayabilme becerisi son derece faydalı bir avantaj olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, forma mücadelesindeki çetin rekabet, Merino'nun Emirates Stadı'nda ikinci planda kalmasına yol açtı; 2026 Dünya Kupası şampiyonu, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

Bu durum, Merino'nun kendisine daha fazla süre garanti edebilecek bir yerde, Arsenal'den uzakta yeni meydan okumalara açık olabileceği yönünde bazı spekülasyonlara neden oldu.

Real Madrid'in Merino'ya ilgi duyduğu, oyuncunun iki yıl önce Arsenal'e katılmasından önce de gündeme gelmişti. İspanya'dan bu hafta gelen haberler ise La Liga devinin eski Real Sociedad oyuncusunu kadrosuna katmak için yeniden girişimde bulunabileceğini belirtiyor.

Ancak "Goles con Parado" programına konuk olan Merino'nun babası, oğlunun Arsenal'deki ikinci plandaki rolünden mutsuz olduğu yönündeki söylentilere son vermek konusunda kararlıydı.

Merino'nun babasına, Arsenal oyuncunun hizmetlerini almadan önce Real Madrid'in neden oğluyla anlaşmak için koordineli bir çaba göstermediği sorulduğunda, İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şu yanıtı verdi: "Bakın, konu sadece Real Madrid'le ilgili değil."

Şöyle devam etti: "O Arsenal'de oynuyor, Premier Lig'i kazandı, Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve geçen yıl Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı."

Ve ekledi: "O, dünya standartlarında bir takımın parçası, yani dünya standartlarında bir oyuncu."

Merino'nun gelecekte La Liga'ya dönmesinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Şu anda her kulvarda şampiyonluk için yarışan bir kulüpte. Real Sociedad'dan ayrıldığında istediği de buydu."



