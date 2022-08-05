Arsenal yıldızı Ramsdale, sosyal medya ‘aptallarını’ nasıl susturdu? ‘'Beni korkutmaya çalışıyorlardı''

Arsenal’in kalecisi, çevrimiçi taciz ve bununla baş etme taktiklerini anlatıyor.

Aaron Ramsdale, onu kulüplerinde istemeyen taraftarların sosyal medya tacizi fırtınası esnasında bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Sheffield United’dan Arsenal’e geldi. Sheffield United’dan 25 milyon Sterlinlik anlaşmayı imzalayan kaleci için işler o kadar kötüye gitti ki hesabını sadece yakınlarının yorumlarını görebileceği şekilde değiştirdi.

Bu iç döküş Ramsdale’in Amazon’un merakla beklenen ‘All or Nothing Arsenal’ belgeselinin 1. ve 3. bölümlerinde 4 Ağustos’ta başlayan açılış bölümünde paylaşılmıştı. Gunners’da muhteşem bir başlangıç sezonuyla internet trollerini susturan Ramsdale, Kuzey Londra’ya taşınmadan neyle karşı karşıya kaldığı konusunda kendisini daha çok açtı ve performansı övgüler almaya başladığında da yorumları neden tekrar açmaya niyetli olmadığını açıkladı.

“İlk başta zordu. İmza konusunda internet budalalarının ‘imzalama’ laflarıyla çok fazla negatiflik yaşadım.

“Tam olarak ölüm tehditleri değil ama ‘nerede yaşadığını biliyoruz’ ve bunun gibi şeylerle beni korkutmaya çalışıyorlardı. Oldukça hızlı bir şekilde her şeyi kapattım. Sosyal medya benim için arkadaşlarım ve taraftarlarla da iletişim kurabileceğim bir yer ama bana gerçekten kimin ulaşabileceği konusunda sınırlı.”

“Takip etmediğim kişilerden yorum almayı ve Twitter’da takip etmediğim kişilerden gelen bildirimleri kapattım. Bana hala mesaj atmayı deneyebilirler ama ben bunu asla görmeyeceğim.”

Ramsdale internette yüzleşmek zorunda kaldığı istismar hakkında konuşan ilk oyuncu değil. Bu oyuncuların her gün uğraşmak zorunda kaldıkları bir şey. Arsenal orta sahası Granit Xhaka, yıllardır hayal edilebilir en mide bulandırıcı yorumların kurbanı.

Arsenal’e geçişi ilerledikçe Ramsdale’a yönelik tacizin yönü büyük ölçüde kulübün, daha önce Bournemounth ve Sheffield United ile art arda Premier Lig’den küme düşen bir kaleci için bu kadar büyük bir paranın harcanması etrafında dönüyordu.

Birçok kişi Arsenal’in parasını boşa harcadığını düşünüyordu ve bunu sosyal medyada açıkça belli ettiler. Gelişi hakkındaki azılı tartışmaların özü buydu. Kalecinin ismi sık sık Twitter’da trendlere giriyordu.

Ramsdale için sosyal medyada ne görebileceğini kısıtlama kararı almak, sadece kendisi için değil; ebeveynleri ve yakınları için de kolaydı.

“Benim için bu daha güvenliydi ama aynı zamanda ailem için de. Annem ve babam belli ki sosyal medyadalar. Ne yaptıklarını çok bilmiyorlar ama Twitter’a Ramsdale yazıp sayfama gitmeleri ve bunun bir sürü negatiflik ve taciz barındıran bir sayfayla sonuçlanması onlar için oldukça kolay. Sonra okuyup üzülüyorlar bu yüzden bu karar bana kendimi daha güvende hissettirdi.

İçeri girerken etkilemem gereken tek insanların takım arkadaşlarım ve elbette ki beni buraya getiren ve bana inanan menajerim olduğunu biliyordum. Onları ve yakınlarımı dinlemeye ihtiyacım vardı. Yani bildirimleri çok fazla aldığım için kapatmak zorunda kalsam da, kendi içime dönmek açısından benim için fazla değildi.”

Arsenal’e gelişi tamamlandığında, Ramsdale’ın şüphecileri susturması çok da uzun sürmedi.

Sadece üç lig maçından sonra Mikel Arteta’nın ilk tercihi olarak Bern Leno’nun yerine geçti ve bir dizi kusursuz kurtarışla Arsenal’in hayal kırıklığı olan sezon başı formunu bambaşka bir şeye dönüştürdü.

Şimdi bir sene sonra, Ramsdale, Katar'da Dünya Kupası'nda İngiltere'nin ilk tercihi olmak için Jordan Pickford ile kapışıyor ve yeni Premier Lig sezonuna Arsenal taraftarlarının yılın 2021/22 sezonu oyuncusu ödülünde üçüncü sıradan oylanarak giriyor.

Ancak 24 yaşındaki oyuncu şu an yakaladığı olumlu dalganın zirvesinde olsa da sosyal medya yorumlarını yakın zamanda tekrar açmayacak.

"Hayır asla. Kendini sadece bir çöküşe hazırlanmış oluyorsun; taraftarları ne kadar sevsem de onların sahada ne yaptığımız hakkında bir fikirleri yok. Dediğim gibi, etkilemem gereken insanlar menajer, teknik ekip ve nihayetinde takım arkadaşlarım. Eğer onların güvenini kazanırsam aynı zamanda taraftarların da güvenini kazanırım.”

Ramsdale, ‘All or Nothing’ belgeselinin ilk üç bölümünde oldukça yer alıyor. İçinde kulüpteki ilk gününün iç yüzü verilirken kameralar ayrıca Premier Lig'de ilk maçında Norwich'e karşı, Emirates Stadyumu'nda ailesini takip ediyor. Ailesinin ne kadar yakın olduğu ve anne babasının kariyerinin her anını onunla beraber nefes alıp yaşadığı açıkça ortaya çıkıyor.

Emirates'de oyuna başlamak için ilk kez koşarken annesinin yüzündeki gururu ve oğlunun arkadan sürekli topla oynamasını izlerken babasının yüzündeki acıyı görüyorsunuz. Ramsdale, "ondan nefret eder, özellikle şu anda" diyerek gülüyor. “Her hafta bana orta sahaya pas atmayı bırakmamı söylüyor çünkü ona kalp krizi geçirttiriyor.”

“Önceki yıllarda bence durum tam tersiydi büyük ihtimalle yenilmek, küme düşmek gibi şeylerle boğuşan kişi annemdi. Bence bu babamdansa annemi daha çok etkiledi. Babam benim nasıl bir insan olduğumu biliyordu.”

"Şimdiyse tam tersi, top üzerinde daha çok sorumluluğum var ve bu babama, annemdense daha çok kalp çarpıntısı veriyor. Oyun boyunca 7/24 ekrana girip çıkıyor. Bu kaçınılmaz bir şey.

Ramsdale için aile hayatı çok önemli. Kariyerinde elde ettiği her şeyi ailesine borçlu ve onlar olmadan başarmaya yaklaşamayacağı konusunda oldukça kararlı. Taraftarlar belgeselden bir şey alacaklarsa; profesyonel futbolcu olmanın, oyuncu ve yakınları için ne kadar zor bir şey olduğunu almalarını umuyor.

"Bu dünyadaki en iyi işlerden biri ama aynı zamanda en kötülerinden de biri. Yanlış anlamayın, 'herkes bizim için üzülsün' demiyorum ama aileden, çocuklardan uzak kaldığın zaman ve bavulla yaşamak, seyahat etmek, kendine yüklediğin stres, taraftarlar sebebiyle sahip olduğunuz stres... “

“Bir hafta sonu maçlar kazanıyorsunuz ve bulutların üzerindesiniz sonraki hafta kaybetmemeniz gereken bir takıma kaybetmişsiniz ve bu vahim bir durum.”

“Umarım taraftarlar bu ortaya çıkan şeyle bizim de sadece insan olduğumuzu anlarlar. Eğlendiğimizi görüyorsunuz ama bazen hep birlikte acı çekiyoruz. Bence yayınlaması en zor şey bu. Herkes futbolun kolay olduğunu sanıyor. İki üç saat sahadasın sonra eve gidiyorsun ama bu böyle değil. 7/24 seyahat ediyorsun, spor salonundasın. Ama dediğim gibi ben biraz anlayış için sızlanan kişi değilim bunlar sadece bu işin gerçekleri.”

Çeviren: Doğa Başak Öztürk @dogaslj