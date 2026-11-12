Fiziksel durumuna ilişkin sözlerine tepki
Raphinha, devam eden sakatlığının iyileşme sürecinde sahada geçirdiği sürenin dikkatli biçimde ayarlanması gerektiğini söyleyerek kısa süre önce tartışma yarattı. Barcelona forveti, Carlo Ancelotti'nin durumundan haberdar olduğunu belirtti ve millî takımın fiziksel sınırlarını dikkate almasını istedi.
Bu sözler olumsuz tepki çekti; bazıları Raphinha'nın Brezilya'yı temsil etme isteğini sorguladı. Gabriel ise çarşamba günü Singapur'da düzenlenen basın toplantısında eleştirilere karşı çıktı ve millî takımdan arkadaşının ne demek istediğinin tamamen bağlamından koparıldığını savundu.
Yanlış anlaşılmaya açıklık getirdi
Tartışma, Raphinha'nın yakın zamanda düzenlenen bir sözleşme yenileme töreninde yaptığı açıklamalarla başladı. Henüz tamamen hazır olmadığını vurgulayan kanat oyuncusu şöyle demişti: “Millî takım teknik direktörü sahada geçireceğim süreyi nasıl ayarlayacağını bilir. Konuştuk ve henüz yüzde 100 hazır olmadığımı biliyor. Barcelona taraftarlarından bu konuda endişelenmemelerini istiyorum.”
Gabriel, modern futbol takviminin yıpratıcı niteliğine dikkat çekerek vatandaşını savundu. Arsenal savunmacısı, oyuncuların fiziksel ve zihinsel açıdan en yüksek yoğunluğu yıl boyunca sürdüremeyeceğini anlattı.
Gabriel, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre gazetecilere şunları söyledi: “Üst düzey oyuncularız ve her zaman oynamak isteriz. Bence birçok kişi Raphinha'nın söylediklerini yanlış yorumladı. Biz de insanız ve bazen zihinsel olarak da dinlenmeye ihtiyaç duyarız.”
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Takım içinde birlik
Avrupa'daki yoğun maç takvimi, oyuncuların millî takımlarına katılmadan çok önce yorgunlukla mücadele etmesine yol açıyor. Gabriel, kanat oyuncusunun temkinli olunmasını istemesinin başlıca nedenlerinden biri olarak bu ağır maç yükünü gösterdi.
Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa'da iki ya da üç günde bir oynuyoruz ve çok fazla maç var. Millî takıma katıldığımızda buradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve öğrenmek istiyoruz ama bazı açıklamalar birçok kişi tarafından yanlış yorumlanıyor. Raphinha'nın başına gelen de buydu.”
Dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Brezilya millî takımının oyuncuları Barcelona yıldızının arkasında. Gabriel, takım içinde kanat oyuncusunun bağlılığına dair hiçbir şüphe bulunmadığını vurguladı. “Takım içinde, sözlerinden buraya dinlenmeye geldiği ya da buna benzer bir şey kastettiği sonucunu çıkarmadık,” diye ekledi. “Millî takıma bağlılığını çok iyi biliyoruz; kendini adaması örnek teşkil ediyor ve bizim için ideal bir oyuncu.”
Singapur'da hazırlık maçları bekliyor
Brezilya, sezon ortasında oynayacağı iki millî hazırlık maçı için şu anda Asya'da bulunuyor. 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşacak, üç gün sonra ise ev sahibi Singapur'a karşı oynayacak.
Bu maçlar, Raphinha'ya fiziksel olarak hazır olduğunu sahada gösterme fırsatı sunuyor. Millî takımın sağlık ekibine ise yeni bir aksaklık yaşanmaması için oyuncunun sahada geçireceği süreyi dikkatle ayarlama görevi düşecek.