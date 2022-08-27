Topçular'ın genç yıldızı, Mesut Özil'e büyük bir hayranlık duyuyor.

Arsenal'in yeni süperstarı Emile Smith Rowe, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi oyuncu olarak Mesut Özil'i seçti.

İspanya ve İngiltere'deki başarılı dönemlerinin ardından Türkiye'nin yolunu tutan Mesut, Fenerbahçe formasını giymişti.

Ardından, Başakşehir'e transfer oldu ve şu anda İstanbul ekibinde eski dönemini yakalamaya çalışıyor.

Ancak, onun dünyanın en iyi futbolcularından birisi olduğu zamanı asla unutamayanlar da var.

Emirates Stadyumu'nda Mesut'la beraber oynama fırsatını yakalayan Smith Rowe, Mesut'a olan hayranlığını gizlemiyor.

Rowe, ironik bir şekilde Mesut'un takımdan ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonu için en ideal oyuncu profiline büründü.

Ne söylendi?

Simply The Best'te GOAL'e şunları söyledi: "Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor.

"Bu yüzden, kesinlikle onu söylemek zorundayım. Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Mesut Özil'dir."

Genç oyuncu ayrıca, Kevin de Bruyne'yi oynadığı en zorlu rakip olarak belirtti.

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Ancak Premier Lig'deki en iyi atmosfer sorulduğunda Smith Rowe, "Anfield'daydı. Taraftarlar orada çıldırdı.

"Bu, muhtemelen şimdiye kadar yaşadığım en iyi atmosferdi" dedi.

Mikel Arteta geçen sezon şöyle demişti: "Anfield'ın ne olduğunu bilmelisiniz ve inanın bana Premier Lig'de deneyimlediğiniz tüm yerlerden çok farklı.

"Anfield'a gidiyoruz ve onları yeneceğiz. Kazanacağız...

"Anfield'a gidip onları yeneceğimize gerçekten inanıyorum."

Arteta, geçen sezon Anfield atmosferine karşı o kadar ihtiyatlıydı ki Arsenal'ın antrenmanı sırasında Topçular maça hazırlanırken 'You'll Never Walk Alone' şarkısı dev hoparlörlerden çalınıyordu...

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Arsenal için sırada ne var?

Premier Lig'deki ilk 3 maçını kazanan Arsenal, 4. maçında Fulham'ı ağırlayacak ve yine galibiyet arayacak.

Topçular, İspanyol menajer önderliğinde bu sezon şampiyonluğa göz kırpıyor.

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