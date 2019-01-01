Arsenal, Xhaka için 40 milyon euro istiyor

Ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Granit Xhaka, Hertha Berlin yolunda...

, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Granit Xhaka için 40 milyon euro bedel biçti.

ekibi , İsviçreli futbolcu için Arsenal'e 35 milyon euro'luk teklifte bulundu. Ancak Premier Lig ekibi, 40 milyon euro konusunda ısrarcı oldu.

Kariyerine Arsenal'de devam etmek istemeyen Xhaka ise Alman ekip için yeşil ışık yaktı. Pazarlıklardan sonra anlaşma olması halinde Xhaka, Ocak ayında Hertha Berlin forması giyecek.

Arsenal’in yeni patronu Mikel Arteta, daha önce yaptığı açıklamada İsviçreli futbolcuyu bırakmak gibi bir niyeti olmadığını dile getirmişti.