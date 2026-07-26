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Vinicius Junior 2025-26Getty Images

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Arsenal, Vinicius ile temasa geçti mi? Oyuncuya yakın kaynaklar yanıtladı

Transfers
Vinicius Junior
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Arsenal - Coventry City
Arsenal
Coventry City
Premier Lig
Brezilya
İspanya
İngiltere

Selecao yıldızının geleceği hâlâ belirsiz

Vinicius Junior, Real Madrid'de kalma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ancak sözleşmesinin son yılına yaklaşmasıyla birlikte kulüpteki geleceğine dair belirsizlik artıyor. Real Madrid haberleri konusunda uzmanlaşmış İspanyol gazeteci Jorge Picon'a göre, sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varıldığına dair henüz net bir işaret bulunmuyor.

Picon bugün pazar günü, Vinicius'a yakın çevrelerin, oyuncunun önceliğinin değişmediğini ve bunun da Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek olduğunu vurguladıklarını söyledi. Öte yandan Arsenal, Brezilyalı yıldıza olan ilgisini resmi olmayan biçimde teyit ediyor.

Buna karşılık, oyuncuya yakın kaynaklar, şimdiye kadar İngiliz kulübü tarafından hiç kimsenin kendileriyle doğrudan iletişime geçmediğini belirtiyor.

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Arsenal
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Coventry City
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La Liga
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Espanyol
ESP
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Real Madrid
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Vinicius'un kalma isteğine rağmen, sözleşmesinin yenilenme ihtimali hâlâ karmaşık. Zira iki taraf arasındaki mesafe aylardır değişmedi; Real Madrid yönetimi ise mevcut teklifini iyileştirme niyeti göstermiyor.

Aslında kulüp, Vinicius'un menajerlerine, oyuncunun sözleşmesini yenilemenin bir öncelik olmasına rağmen, eğer ayrılmak isterse Real Madrid'in onun satışı konusunda bir anlaşmaya varmaya hazır olacağını bildirdi; özellikle de 2027 yılında onu bedelsiz kaybetme riskinin artmasıyla birlikte.

Vinicius'un bu hafta sonu Madrid'e dönmesi bekleniyor. Geri sayımın başlamasıyla birlikte, geleceğine dair bir bekleyiş havası hâkim.


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